10 самых успешных гонщиц в истории. Они боролись с мужчинами на равных и выигрывали

Автогонки – тот самый вид спорта, где полового неравенства не было никогда. В отличие от почти всех остальных спортивных дисциплин автогонки не делят зачеты на мужской и женский. И в Формуле 1, и на «Дакаре», и в классическом ралли мужчины и женщины десятилетиями сражаются на равных.

Мужчин-участников больше чисто статистически. Но это не значит, что женщины в гонках не участвуют или отсиживаются на вторых ролях. По случаю Международного женского дня 8 марта мы собрали истории десяти по-настоящему успешных женщин в мировом автоспорте.

Лелла Ломбарди

В истории Формулы 1 было не так много участниц женского пола: на всех приходится в сумме всего 0,5 очка. Тем интереснее история той гонки, когда женщина первый и последний раз финишировала в очковой зоне.

Знакомьтесь, кто еще не слышал: Мария Грация «Лелла» Ломбарди, итальянка, до сих пор остающаяся самой успешной женщиной, когда-либо выходившей на старт Гран При Формулы 1.

Начало гоночной карьеры Ломбарди по современным меркам сложилось просто удивительно. Ее родители не отдавали дочку в картинг и не учили водить: в ее семье никто не умел управлять автомобилем. Но именно это обстоятельство и вынудило молодую итальянку сесть за руль развозного фургончика, чтобы помочь отцу в его мясной лавке.

Лелла Ломбарди Фото: Motorsport Images

Ломбарди всерьез занялась гоночной карьерой, когда ей было 20 лет. Начав с картинга, итальянка перешла в региональные формульные соревнования и даже выигрывала местные чемпионаты. Впервые за руль Формулы 1 Ломбарди села в 1974 году. Спустя год 34-летняя гонщица провела полный сезон в чемпионате мира на автомобиле March.

В Гран При Испании того же года Ломбарди шла на шестом месте, когда на 25-м круге на машине Рольфа Штоммелена сломалось заднее антикрыло. Эта поломка спровоцировала аварию, в которой погибло пятеро зрителей. Гонку остановили, а всем участникам дали по половине очков, так как они не проехали полную дистанцию.

В то время за шестое место давалось одно очко, так что Лелле досталась половина. И этот результат до сих пор остается главным женским достижением в Формуле 1. Причем в том не вина Ломбарди: итальянка действительно была быстра и могла бы и дальше если не бороться за победы, то сражаться за места в очковой зоне. Однако этому помешали проблемы с надежностью болидов March, а также нехватка спонсорской поддержки. В 1976 году Ломбарди покинула Формулу 1, в общей сложности приняв участие в 12 гонках.

Китти О'Нил

Американцы любят давать яркие прозвища своим героям, но Китти О'Нил вполне заслуживает своих эпитетов. Ее называли Чудо-женщиной. Если более скромно, то самой быстрой женщиной на свете. С последним спорить бесполезно: никто из прекрасной половины человечества кроме О'Нил до сих пор не побил ее рекорд скорости в 999 километров в час.

Будущая гонщица родилась в США в семье военного летчика и коренной американки из племени чероки. Ее отец погиб в авиакатастрофе, а сама Китти в возрасте пяти месяцев из-за перенесенных детских болезней лишилась слуха.

Считается, что именно эти детские утраты и повлияли на боевой характер О'Нил. С юных лет она начала активно заниматься спортом. Китти увлеклась плаваньем и даже готовилась принять участие в Олимпиаде, но из-за очередной болезни была вынуждена отказаться от профессиональной спортивной карьеры.

В итоге О'Нил стала профессиональным каскадером и установила множество рекордов скорости. В 1976 году за рулем трехколесного автомобиля с работавшим на перекиси водорода реактивном автомобиле она преодолела рубеж в 999 километров в час.

Были у О'Нил и другие похожие рекорды. В частности, она до сих пор остается рекордсменкой среди женщин по скорости на воде: на реактивном катере она разогналась до 442 км/ч. Еще более впечатляет другой рекорд бесстрашной американки: 169 км/ч на водных лыжах.

Мишель Мутон

У каждой великой автомобильной нации есть свой «Запорожец». Для французов это Citroen 2CV. Именно за рулем такой машины по живописным дорожкам французского средиземноморья училась водить 14-летняя француженка Мишель Мутон.

Родители, впрочем, не готовили Мутон к карьере в автоспорте. Она поступила на юридический факультет, а ралли увлеклась с подачи своего приятеля. В первое время Мишель выступала в роли штурмана, однако очень быстро перебралась в кресло водителя. И тут стало понятно, что у Мутон прирожденный талант.

Мишель Мутон Фото: Sutton Images

Рубеж 70-х и 80-х считается золотой эпохой мирового ралли, когда из-за специфики технического регламента машины группы B были готовы поспорить в скорости чуть ли не с болидами Формулы 1. Это эпоха прихода в ралли полного привода, высоких скоростей, опасных столкновений и борьбы Мишель Мутон за титул чемпионки мира.

В 1982 году за рулем Audi француженка выиграла у мужчин три этапа и завершила сезон вице-чемпионкой мира, уступив победителю Вальтеру Рёрлю всего 12 очков. И это при том, что у Мутон по ходу сезона было пять технических сходов против трех у легендарного Рёрля.

В карьере Мишель была и победа в «24 часах Ле-Мана» в классе автомобилей с объемом двигателя до двух литров, и первое место в гонке по подъему на холм «Пайкс Пик». Француженка до сих пор остается значимой фигурой мирового автоспорта, занимая руководящие посты в Международной автомобильной федерации (FIA).

Сабине Шмиц

Современным поклонникам гонок Шмиц известна по различным телешоу, включая знаменитый эпизод передачи Top Gear, где она управляла дизельным фургоном Ford Transit на «Нюрбургринге». Собственно, именно с легендарной немецкой трассой и связана настоящая автоспортивная карьера Сабине.

Будущая звезда телеэкранов родилась в непосредственной близости от автодрома, ее родителям принадлежал близлежащий отель, да и сама Шмиц успела побывать владелицей ресторана при трассе под названием «Лисья нора». Однако главное призвание Сабине – быть гонщицей.

Сабине Шмиц Фото: Alexander Trienitz

Шмиц никогда не выступала в серьезных гоночных сериях за пределами «Нюрбургринга», зато на родной трассе не раз сражалась за рулем BMW или Porsche, в том числе и в 24-часовых гонках серии VLN. Зная каждый камешек, вдавленный в асфальт «Северной петли», а также обладая отменным обаянием, Шмиц, пожалуй, больше других сделала для популяризации полулюбительского женского автоспорта на своей родной трассе.

В последние годы Сабине работает пилотом гоночного такси на «Нюрбургринге». И поверьте, круг по трассе с легендарной блондинкой за рулем BMW M5 не оставит вас равнодушным.

Элизабет Жасинту

Следующая героиня – учитель географии из Португалии. В обычной жизни Элизабет Жасинту занимается преподаванием, а каждый январь уезжает в пустыню, чтобы участвовать в ралли-рейдах. Раньше это был «Дакар», сейчас – «Африка».

В 2019 году Жасинту стала первой в истории женщиной, победившей в ралли-марафоне «Африка» за рулем грузовика. А начинала свою гоночную карьеру Элизабет на мотоцикле. Ей было 24 года, когда она впервые заинтересовалась двухколесным транспортом. В тот момент Жасинту преподавала, была замужем и жила вполне респектабельной жизнью в родной Португалии. Фактически, они с мужем купили один мотоцикл на двоих от скуки.

Элизабет Жасинту Фото: AIFA

Вскоре выяснилось, что мужу в костюме с галстуком ездить на работу удобнее на машине, так что именно Элизабет стала главной в семье по двухоколесной технике. Поездки на работу, затем мотопутешествия, наконец любительские гонки. А в 1998 Жасинту решила принять участие в «Дакаре», чтобы самой увидеть дюны, о которых она рассказывала на уроках своим ученикам.

Для того, чтобы выйти на старт, гонщица взяла кредит на покупку нового мотоцикла. На выплату долга ушло четыре года, но к тому моменту Элизабет уже выиграла марафон в женском зачете.

Тогда же гонщица решила принять новый вызов и пересесть с байка на грузовик. На многотонной машине Жасинту вышла на старт очередного «Дакара» спустя всего три месяца после получения прав на управление грузовиком.

В последние годы Жасинту предпочитает «Дакару» менее дорогой и более близкий к Европе марафон «Африка». Элизабет дважды финишировала третьей, дважды второй и, наконец, в 2019-м выиграла ралли-рейд в грузовом зачете.

Ютта Кляйншмидт

Ютта Кляйншмидт – легенда ралли-рейдов. Это единственная женщина, когда-либо выигрывавшая «Дакар» в абсолюте, и один из лучших спортсменов за всю историю внедорожных соревнований. Имя Кляйншмидт стоит в одном ряду с Карлосом Сайнсом-старшим, Фабрицио Меони, Карелом Лопрайсом и другими столпами ралли-рейдов.

Как и большинство героинь нашего материала, Кляйншмидт начинала совсем не с гонок. Она работала инженером в концерне BMW, любила технику и сама копалась в деталях моторов. И если по работе Ютта была связана с баварскими автомобилями, то на досуге предпочитала мотоциклы той же марки.

Ютта Кляйншмидт Фото: Volkswagen Motorsport

Именно любовь к мотоциклам привела Кляйншмидт в многодневные гонки по Африке. Поговаривают, что для подготовки своего первого гоночного байка немка завезла мотоцикл в собственную квартиру, а чтобы он прошел в узкий дверной проем просто сняла один из двух цилиндров оппозитного мотора BMW.

Впрочем, наибольших успехов Кляйншмидт добилась за рулем автомобилей. Она пересела на четыре колеса в середине девяностых, начав выступать на багги, которые в те годы конструировал ее бойфренд – символ ралли-рейдов Жан-Луи Шлессер.

После расставания с возлюбленным Ютта продолжила самостоятельную карьеру. В 2001 году Кляйншмидт выиграла «Дакар» в абсолюте; разумеется, одним из соперников немки был и ее бывший. Кляйншмидт до сих пор остается единственным представителем Германии, когда-либо побеждавшим в этой легендарной многодневной гонке по пустыне.

Эллен Лор

Немке Эллен Лор, пожалуй, лучше всего подходит определение «профессионал». В отличие от многих женщин Лор попала в гонки в раннем возрасте и целенаправленно строила свою карьеру. В отличие от многих мужчин Эллен продолжает выступать уже четвертое десятилетие, сражаясь в самых разных гоночных сериях.

Главным достижением Лор считается победа в гонке DTM, прошедшей в Хоккенхайме. Под дождем она выиграла, например, у чемпиона Формулы 1 Кеке Росберга. Этот случай до сих пор остается первой и единственной женской победой в немецкой кузовной серии.

Однако более всего впечатляет даже не успех в DTM, а разнообразие видов автоспорта, в которых Лор принимала участие. В молодости она гонялась в картинге, затем в младших формулах, потом в туринге. Эллен Лор участвовала даже в чемпионате Европы по кольцевым гонкам грузовиков.

Эллен Лор Фото: HOCH ZWEI

Лор часто стартовала в классическом ралли, несколько раз проехала «Дакар» и другие ралли-рейды. Выступала в европейском NASCAR. И даже когда места а рулем не находилась, она все равно продолжала работать на трассе: репортером, промоутером, даже маркетологом команды Venturi в Формуле Е.

До сих пор Лор остается в автоспорте: проводит тренинги, помогает молодым гонщицам. И до сих пор выходит на старт.

Даника Патрик

Пожалуй, сложно найти женщину, сделавшую больше для популяризации автогонок в США, чем Даника Патрик. Эта эффектная брюнетка действительно является одной из настоящих любимиц Америки. И дело здесь не в шикарной улыбке, а в успехах на трассе.

Родители отдали Патрик в картинг как отдают детей в кружки и секции: просто чтобы после школы она была при деле. Тем удивительнее, что у девочки вскоре раскрылся настоящий талант.

Патрик успешно выступала в младших сериях в Европе, но вскоре из-за финансовых трудностей своих родителей вернулась на родину, где стала, пожалуй, самой успешной гонщицей Соединенных Штатов за последние 40 лет.

Даника Патрик Фото: IndyCar Series

В 2005 году Даника дебютировала в чемпионате IndyCar (в тот момент IRL) и сразу стала первой женщиной, когда-либо лидировавший в «500 милях Индианаполиса». Патрик финишировала в той гонке четвертой, став самой успешной участницей «Инди 500» в истории. Выиграв в том сезоне три поула, Даника заслужила титул «Новичок года», опередив всех соперников-мужчин.

В 2006 году Патрик признали спортсменкой года в США, а в 2008-м она стала первой и единственной женщиной, выигравшей этап IndyCar. Тогда же она провела за рулем Honda тесты болида Формулы 1, но так и не начала карьеру в королевских автогонках. В 2010 году Патрик перешла в NASCAR. В этом чемпионате можно было заработать больше денег, но вот былых успехов у Даники уже не было: слишком большой оказалась разница между сток-карами и машинами с открытыми колесами.

Патрик завершила карьеру в 2019 году, но продолжает оставаться заметной медийной фигурой в Америке: участвует в телешоу, снимается в клипах и фильмах, издает книги и записывает подкасты.

Кейко Ихара

Япония до сих пор относится к наиболее традиционным странам, где на первых ролях выступают мужчины. Тем удивительнее история Кейко Ихары – женщины, бросившей вызов устоям и добившейся впечатляющих успехов.

Поначалу жизненный путь Ихары протекал вполне типично для молодой японской студентки. На гоночную трассу Кейко попала прямо с подиума, по которому дефилировала в купальнике. И позвали ее на трассу, естественно, в качестве предводительницы грид-гёрлз.

Кейко Ихара Фото: Satoshi Noma

Попав в этот мужской мир, выпускница экономического факультета Ихара поняла, что не хочет заниматься только демонстрацией своих внешних достоинств. Кейко решила начать гоночную карьеру.

Начав обучение пилотированию в возрасте 24 лет, Ихара сосредоточилась на гонках на выносливость. Она участвовала в чемпионате WEC за рулем спортпрототипов LMP2, не раз стартовала в Ле-Мане и очень неплохо выглядела на фоне соперников в своем классе.

Не так давно Ихара записала в свой актив еще одно достижение. Вспомнив об образовании экономиста, Кейко стала первой женщиной, принятой в совет директоров автомобильного концерна Nissan. Для маскулинной японской корпоративной культуры это стало настоящем прорывом, на который, пожалуй, была способна именно гонщица.

Джейми Чедвик

Быстрые гонщицы выступали не только в прошлом – сильные спортсменки участвуют в соревнованиях и сейчас. В 2019 году для них даже учредили новый чемпионат под названием W Series. Первой победительницей этого первенства стала Джейми Чедвик.

Отец Чедвик – британец, а мать родом из Индии. Семья жила на острове Мэн, одном из немногих мест на планете, где вне населенных пунктов отсутствует ограничение скорости.

Гоночную карьеру Джейми начала в 11 лет и вскоре добилась первых успехов. В 2015 году она побила сразу два рекорда чемпионата Великобритании по Гран Туризмо, став самым молодым победителем в классе GT4 и первой женщиной-чемпионкой этого первенства.

Джейми Чедвик Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

В 2017 году Чедвик пересела на машины с открытыми колесами и вскоре стала первой женщиной, выигравший гонку британской Формулы 3. Однако настоящим достижением Джейми стала именно прошлогодняя победа в W Series.

Что дальше? Чедвик уже тест-пилот Williams, она пробовала себя и за рулем Jaguar в Формуле Е. Так что если в обозримом будущем мы увидим женщину на старте Формулы 1, то, вероятнее всего, это будет именно Джейми Чедвик.