VLN готов открыть сезон раньше Формулы 1 и MotoGP

Чемпионат VLN – серия гонок на Северной петле трассы «Нюрбургринг» – может стать первым европейским кольцевым турниром, который откроет сезон в 2020 году. Организаторы соревнований в настоящий момент прорабатывают планы провести первый этап 27 июня.

В понедельник на автодроме состоялось совещание с участием представителей Института гигиены и общественного здоровья при университете Бонна. Ученым представили схему проведения соревнований, которую организаторы гонки считают максимально безопасной и при этом позволяющей выполнить все требования федеральных и местных властей.

Работы по организации гонки продолжатся, когда ученые одобрят предложенный вариант или доработают его. При этом состоит отметить, что сейчас в Германии действует мораторий на проведение массовых мероприятий – и пока сроком его окончания является 1 сентября.