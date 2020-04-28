VLN готов открыть сезон раньше Формулы 1 и MotoGP
Организаторы турнира на трассе «Нюрбургринг» разрабатывают максимально безопасную схему проведения гонки совместно с немецкими учеными
Чемпионат VLN – серия гонок на Северной петле трассы «Нюрбургринг» – может стать первым европейским кольцевым турниром, который откроет сезон в 2020 году. Организаторы соревнований в настоящий момент прорабатывают планы провести первый этап 27 июня.
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В понедельник на автодроме состоялось совещание с участием представителей Института гигиены и общественного здоровья при университете Бонна. Ученым представили схему проведения соревнований, которую организаторы гонки считают максимально безопасной и при этом позволяющей выполнить все требования федеральных и местных властей.
Работы по организации гонки продолжатся, когда ученые одобрят предложенный вариант или доработают его. При этом состоит отметить, что сейчас в Германии действует мораторий на проведение массовых мероприятий – и пока сроком его окончания является 1 сентября.
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Об этой статье
|Серия
|VLN
|Автор
|Марио Фритцше
VLN готов открыть сезон раньше Формулы 1 и MotoGP
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