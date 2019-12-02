У российских пилотов отобрали титул чемпионов VLN в суде

Александр Акименков и Василий Селиванов, выступая в этом году в чемпионате VLN в составе немецкой команды Black Falcon, набрали наибольшее количество очков в классе V6 Production Cars. Однако по завершении турнира его результаты были пересмотрены. Экипаж, за который выступают петербуржцы, был лишен 2-го места, завоеванного на последнем этапе соревнований, а с ним – и первой позиции в общем зачете. Судьи аннулировали результат экипажа Black Falcon на 9-м этапе в рамках рассмотрения протеста главных конкурентов – команды Mathol Racing – на конструкцию тормозной системы автомобиля Porsche 911.

Дело в том, что перед началом сезона команды, планировавшие использовать немецкие купе в классе V6, обратились к организаторам чемпионата с просьбой разрешить замену поршней в тормозных суппортах со стандартных керамических на стальные – с целью повысить надежность системы и уровень безопасности.

«В ответ командами было получено письмо от технического делегата VLN в V-классах Марио Эрмани с уведомлением главы департамента технологий VLN Фолькера Штрисека, – сообщает пресс-релиз, опубликованный российскими гонщиками. – В письме был написано, что допускается замена керамических деталей на стальные в том случае, если они совпадают по размерам. Команды, включая Black Falcon, произвели соответствующие изменения, забыв проверить, были ли внесены в регламент нужные допуски. К сожалению, в регламент чемпионата упомянутое разрешение внесено не было, и изменения формально остались нелегальными». Тем не менее, по словам пилотов из Петербурга, все команды, выступающие на Porsche в категории Production cars, воспользовались возможностью установить стальные поршни.

По завершении последней гонки сезона представители Mathol Racing (также использовавшие, по имеющимся у российских гонщиков данным, нелегальные тормоза) подали протест на экипаж Black Falcon – причем сделали это в последнюю минуту отведенного на оформление соответствующих документов времени. Таким образом застраховав себя от встречного протеста.

«Все крупные команды, участники класса V6 – за исключением одной – направили в суд официальные письма, в которых уведомляли о разрешающем письме со стороны технических делегатов VLN и о том, что сами также использовали подобные тормоза, – рассказывают Селиванов и Акименков. – Мы надеялись, что немецкое правосудие подойдет неформально к решению нашего вопроса, особенно с учетом имеющегося письма и поддержки других команд. Но мы ошиблись.

Мы понимаем, что весь судебный процесс был направлен не на восстановление справедливости по результатам соревнований, а лишь на то, чтобы отобрать у нас титул – если не в честном сражении в гонке, то с помощью юридических ухищрений.

Тем не менее, и для нас, и для остальных участников нашего класса является очевидным, что на гоночной трассе мы являемся сильнейшими – о чем говорят наши результаты. Мы гордимся тем, что в этом сезоне на гоночной трассе нам не было равных. Мы продолжаем считать себя победителями. Это был сезон, от которого мы получили настоящее удовольствие. И за это хотим поблагодарить тех наших соперников, кто честно сражался с нами на трассе – а не за ее пределами».