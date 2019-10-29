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VLN / Этап 9 / Новость

Российские пилоты VLN закрыли сезон финишем на втором месте

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Российские пилоты VLN закрыли сезон финишем на втором месте
Автор:
, Главный редактор
29 окт. 2019 г., 15:40

Ключевое для российского экипажа событие последнего этапа произошло не по ходу 4-часовой гонки, а после финиша. Когда автомобиль Porsche 911 стал предметом протеста со стороны соперников, финишировавших первыми...

Петербуржцы Александр Акименков и Василий Селиванов заняли второе место в своем классе на последнем в этом году этапе чемпионата VLN, все гонки которого проходят на полной версии трассы «Нюрбургринг». Ранее петербуржцы уже, казалось, гарантировали себе первое место в своей категории по итогам сезона – однако выяснилось, что события последнего этапа еще могут сказаться на распределении мест в общем зачете.

Гонщики, выступающие на подготовленном немецкой командой Black Falcon по требованиям класса V6 автомобиле Porsche 911, уверенно выиграли квалификацию этапа, представлявшего собой 4-часовую гонку и проходившего при нехарактерной для «Нюрбургринга» сухой и ясной погоде. После этого экипаж, в состав которого наряду с россиянами входит немец Ронни Летмейт, долгое время был лучшим в своем классе. Акименков, управлявший автомобилем в течение первого часа гонки, смог оторваться от соперников на 25 секунд, а Селиванов, находившийся за рулем следующие два часа, добавил к ним еще 15.

Победа ускользнула от россиян на последнем, четвертом отрезке гонки, когда за рулем находился Летмейт. Сначала возникла заминка при смене гонщика – а находясь на трассе, немецкий пилот дважды оказывался в зонах, где из-за инцидента скорость была ограничена на отметке в 60 км/ч. Главным соперникам россиян – экипажу команды Mathol Racing на автомобиле Porsche Cayman – по счастливой случайности удалось избегать попадания в эти зоны. А поскольку Летмейту пришлось по ходу своего отрезка выполнить короткий пит-стоп для дозаправки, немцу не предоставилось возможности защитить первую позицию в очной борьбе: соперники вышли вперед во время очередного заезда Porsche 911 в боксы. В итоге экипаж Mathol Racing выиграл гонку, а экипаж Black Falcon занял второе место.

Казалось, что победа соперников не повлияет на ситуацию в общем зачете – однако после гонки представители Mathol Racing подали протест на соответствие автомобиля Black Falcon техническим требованиям. Дело в том, что при подсчете очков в VLN не учитываются два худших результата – при этом отсутствие очков из-за дисквалификации в число худших результатов попасть не может. Таким образом, в случае удовлетворения протеста и аннулирования результата экипажа Black Falcon Акименков и Селиванов потеряют первое место в турнирной таблице. На момент написания материала судьи не вынесли решения по протесту.

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Об этой статье

Серия VLN
Этап Этап 9
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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Этап 9

Этап 9

26 окт. - 26 окт.

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