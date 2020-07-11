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VLN / Прямой эфир

Прямой эфир «Моторспорт.ТВ»: длинная гонка на «Норбургринге»

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Прямой эфир «Моторспорт.ТВ»: длинная гонка на «Норбургринге»
11 июл. 2020 г., 11:04

Пока в Австрии идут затяжные дожди, на славящейся переменчивой погоде немецкой трассе идет борьба за победу в гонке

Прямо сейчас на трассе «Нюрбургринг» (включая знаменитую «Нордшляйфе») проходит 4-часовая гонка. Она представляет собой второй этап чемпионата, который раньше был известен как VLN, а с этого года получил двойное имя NLS/NES. 

4-часовая гонка является типовой для этого турнира, однако нетипичным является формат нынешнего гоночного уик-энда. Дело в том, что за выходные пройдет сразу две 4-часовых гонки. Таким образом, если какой-то из экипажей сегодня разобьет машину, то рискует не выйти на старт завтрашнего заезда. Или выйти, но за рулем уже не столь быстрой после оперативного ремонта машины. Между тем, календарь NLS/NES состоит всего из 8-ми этапов – и потеря очков в одном из них может стоить участникам весьма дорого.

Какие экипажи лучше других справятся с нестандартной задачей – покажет прямая трансляция на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

 

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