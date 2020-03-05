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Питерский экипаж в гонках на «Нюрбургринге» пополнился эстонцем

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Питерский экипаж в гонках на «Нюрбургринге» пополнился эстонцем
Автор:
, Главный редактор
5 мар. 2020 г., 10:56

Гонщики из Северной столицы сохранят верность марке Porsche и своей прежней команде, но поменяют гоночный автомобиль и будут выступать в новом для себя классе.

Александр Акименков и Василий Селиванов, в последние годы постоянно выступавшие в турнире VLN (все этапы которого проводятся на «северной петле» трассы «Нюрбургринг»), определились с гоночной программой на новый сезон – и вновь примут участие в чемпионате. Который в межсезонье был переименован и теперь называется NLS.

Россиянине продолжат выступать в составе команды Black Falcon, но сменят гоночный автомобиль и категорию – теперь экипаж Акименкова и Селиванова заявлен в класс Cup3, где все участники используют одни и те же машины Porsche Cayman 718 GT4.  

«Машина сложная, но интересная и очень быстрая, – поделился Селиванов своими впечатлениями после тестов, прошедших зимой в Португалии. – Потенциал у нее огромный, да и внешне она очень красивая. Но поскольку автомобиль совершенно новый, команде предстоит научиться ее правильно настраивать, а нам – грамотно ей управлять».

Петербуржцы примут участие во всех 10-ти этапах чемпионата NLS (первый состоится 21 марта), а также выйдут на старт гонки «24 часа Нюрбургринга» (которая пройдет в конце мая). В одном экипаже с россиянами поедет эстонский пилот Тристан Виидас.

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Об этой статье

Серия VLN
Пилоты Александр Акименков
Команды Black Falcon
Автор Кирилл Качнов

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