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VLN / Прямой эфир

На «Северной петле» возобновились гонки, ранее известные как VLN

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На «Северной петле» возобновились гонки, ранее известные как VLN
27 июн. 2020 г., 09:41

С 2020 года хорошо известная серия VLN сменила название на NES – Nurburgring Endurance Series, – но сохранила формат, когда сотни разных машин одновременно сражаются на уникальной 23-километровой трассе. Смотрим вместе за стартом нового сезона

 
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