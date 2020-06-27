На «Северной петле» возобновились гонки, ранее известные как VLN
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27 июн. 2020 г., 09:41
С 2020 года хорошо известная серия VLN сменила название на NES – Nurburgring Endurance Series, – но сохранила формат, когда сотни разных машин одновременно сражаются на уникальной 23-километровой трассе. Смотрим вместе за стартом нового сезона
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Об этой статье
|Серия
|VLN
|Местонахождение
|Нюрбургринг
На «Северной петле» возобновились гонки, ранее известные как VLN
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