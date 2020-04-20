На ВАЗе построили реплику раллийной «Копейки»

В рамках празднования 50-летия Волжского автозавода, подразделение Lada Sport построило копию первой гоночной машины марки – раллийный вариант ВАЗ 2101, который участвовал в марафоне Tour d'Europe 1971 года.

Машина основана на базе стандартного седана с 1,2-литровым 64-сильным мотором. Двигатель был форсирован за счет установки новых воздушных фильтров и двух карбюраторов Weber, кузов усилен каркасом безопасности, в салоне появились спортивные кресла и штурманские приборы, в подвеске стандартные амортизаторы заменены на спортивные, установлены шины Perelli, увеличенные топливные баки и дополнительная светотехника.

В ралли 1971 года все три экипажа на тольяттинских машинах добрались до финиша, причем один из них стал вторым в абсолюте и лучшим среди участников на автомобилях с объемом двигателя до 1,3 литра. «Копейка» опередила, в частности, соперников на BMW 02-серии (предка современных «Трешек»), Alfa Romeo Gulia и Mercedes W114 (предка современных Е-классов), уступив победу только экипажу на Opel Ascona.

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