Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Винтаж / Новость

На ВАЗе построили реплику раллийной «Копейки»

Поделились
Комментарии
На ВАЗе построили реплику раллийной «Копейки»
Автор:
, Редактор
20 апр. 2020 г., 08:01

Машину образца 1971 года собрали к юбилею Волжского автозавода

В рамках празднования 50-летия Волжского автозавода, подразделение Lada Sport построило копию первой гоночной машины марки – раллийный вариант ВАЗ 2101, который участвовал в марафоне Tour d'Europe 1971 года.

Машина основана на базе стандартного седана с 1,2-литровым 64-сильным мотором. Двигатель был форсирован за счет установки новых воздушных фильтров и двух карбюраторов Weber, кузов усилен каркасом безопасности, в салоне появились спортивные кресла и штурманские приборы, в подвеске стандартные амортизаторы заменены на спортивные, установлены шины Perelli, увеличенные топливные баки и дополнительная светотехника.

В ралли 1971 года все три экипажа на тольяттинских машинах добрались до финиша, причем один из них стал вторым в абсолюте и лучшим среди участников на автомобилях с объемом двигателя до 1,3 литра. «Копейка» опередила, в частности, соперников на BMW 02-серии (предка современных «Трешек»), Alfa Romeo Gulia и Mercedes W114 (предка современных Е-классов), уступив победу только экипажу на Opel Ascona.

Читайте также:

Связанное видео

Следующая новость
Сколько стоит проехать на болиде Формулы 1

Предыдущая новость

Сколько стоит проехать на болиде Формулы 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Винтаж
Автор Сергей Иванов

Винтаж Следующая сессия

Гран При Франции

Гран При Франции

27 июн. - 28 июн.

Самое читаемое

1
Формула 2

У Шварцмана умер отец

2
Формула 1

Вольф – величайший менеджер Формулы 1. И дело вовсе не в шести титулах Mercedes

3
Формула 1

Гонка как сплошная квалификация. Как Шумахер и Хаккинен рубились 20 лет назад

4
Формула 1

Кто заменит Феттеля в Ferrari? Мы нашли 5 вариантов

5
Формула 1

«Любая команда поступила бы так же». Блог Петрова

Самое важное:

На ВАЗе построили реплику раллийной «Копейки»
Vint

На ВАЗе построили реплику раллийной «Копейки»

Сколько стоит проехать на болиде Формулы 1
Auto

Сколько стоит проехать на болиде Формулы 1

Фирма Caterham «вернется к корням» с новым винтажным родстером
Auto

Фирма Caterham «вернется к корням» с новым винтажным родстером

Фестиваль скорости в Гудвуде перенесли из-за коронавируса
Vint

Фестиваль скорости в Гудвуде перенесли из-за коронавируса

Гонку Формулы 1 в Монако отменили – но нашу любовь не отменить. Просто посмотрите на эти фотографии
F1

Гонку Формулы 1 в Монако отменили – но нашу любовь не отменить. Просто посмотрите на эти фотографии

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.