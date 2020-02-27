Мальдонадо выступит на Гран При Монако за рулем Maserati 1937 года
Бывший пилот Формулы 1 Пастор Мальдонадо выйдет на старт гонки на исторических автомобилях в Монако. Венесуэлец будут управлять Maserati 4CM 1937-го года. Вместе с ним в гонке выступят еще четыре экс-участника Формулы 1. Это многократный победитель Гран При Рене Арну, а также Алекс Каффи, Жан-Дени Делетраз и Джованни Лаваджи
В 2020 году в гонке в Монако выступит Пастор Мальдонадо. Речь идет об историческом Гран При Монако на классических автомобилях – Автомобильный клуб Монако регулярно проводит эту гонку за несколько недель до приезда в княжество Формулы 1. В этот раз заезд исторических машин состоится 8-10 мая.
Мальдонадо достанется Maserati 4CM, на котором в 1937 году выступал Роландо дель Белло. Вместе с Пастором в Гран При Монако для классических машин выступят еще четыре экс-пилота Формулы 1.
Самым известным из участников станет семикратный победитель Гран При и бронзовый призер сезона-83 Рене Арну. Француз будет управлять Ferrari 312 B3 S, на которой в середине семидесятых выступал Ники Лауда.
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Еще одну Ferrari выведет на старт Джованни Лаваджи – гонщик, выступавший в Формуле 1 в составе Minardi в 1995-96 году. Участник «Дакара» и 75 Гран При Формулы 1 Алекс Каффи проедет исторический Гран При Монако на болиде Ensign N176. Эта машина участвовала в сезоне-1976.
Наконец, пятым экс-пилотом Ф1 в предстоящей гонке станет Жан-Луи Делетраз. Швейцарцу, в активе которого три Гран При, достанется модель D4 немецкой команды-аутсайдера ATS. Эта машина участвовала в Формуле 1 в 1980 и 1981 годах.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Винтаж
|Местонахождение
|Монте-Карло, городская трасса
|Пилоты
|Рене Арну , Жан-Дени Делетраз , Алекс Каффи , Джованни Лаваджи , Пастор Мальдонадо
|Автор
|Джек Козенс
Мальдонадо выступит на Гран При Монако за рулем Maserati 1937 года
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