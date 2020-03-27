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Фестиваль скорости в Гудвуде перенесли из-за коронавируса

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Фестиваль скорости в Гудвуде перенесли из-за коронавируса
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27 мар. 2020 г., 05:15

Мероприятие на 200 тысяч болельщиков решили провести в сентябре вместо июля

Крупнейший британский автоспортивный фестиваль скорости в Гудвуде не состоится в запланированные даты. Организаторы решили перенести его из-за эпидемии коронавируса. 

Ранее британские власти объявили, что все автоспортивные мероприятия будут запрещены до конца июня как минимум. Фестиваль в Гудвуде должен был пройти 9-12 июля, но организаторы решили не рисковать и заблаговременно изменили даты.

«В последние недели мы общались со всеми вовлеченными сторонами, чтобы понять возможность проведения фестиваля в июле. Но из-за неопределенной ситуации с угрозой коронавируса мы вынуждены с грустью перенести фестиваль, так как не знаем, когда положение дел улучшится», – говорится в заявлении организаторов.

Предполагается, что фестиваль пройдет в конце лета или начале сентября.

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Об этой статье

Серия Автомобили , Формула 1 , Винтаж
Местонахождение Гудвуд
Автор Стивен Ликориш

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