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Supercars / Новость

Ван Гисберген выиграл «1000 миль Батерста»

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Ван Гисберген выиграл «1000 миль Батерста»

Гонка покорилась новозеландцу с 14-й попытки

Победитель 35 гонок серии Supercars Шейн ван Гисберген впервые в карьере выиграл марафон «1000 миль Батерста». Он победил в паре с Гартом Тендером в последней Holden гонке в качестве заводской команды.

Чемпион Supercars 2016 года, ван Гисберген прежде дважды становился в Батерсте вторым, а выиграть гонку сумел с 14-й попытки. В текущем чемпионате Supercars он идет восьмым, не имея ни одной победы. Прошлый сезон представитель Новой Зеландии завершил на второй позиции.

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Серия Supercars
Пилоты Шейн ван Гисберген

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