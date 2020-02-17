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Supercars / Новость

В Австралии закроют самый успешный бренд в истории Supercars

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В Австралии закроют самый успешный бренд в истории Supercars
Автор:
, редактор
Соавтор: Эндрю ван Лёвен
17 февр. 2020 г., 15:25

Экономия положит конец марке машин, выпускающихся с 1856 года. Поклонникам автоспорта Holden известна как постоянный участник и многократный чемпион кузовной серии Supercars

Компания General Motors приняла решение закрыть автомобильные бренд Holden, который производил праворульные машины для рынков Австралии и Новой Зеландии. Марку со 160-летней историей ликвидируют в целях финансовой экономии. Бренд исчезнет до начала 2021 года, в общей сложности будут уволены 600 сотрудников.

Holden является самым успешным производителем в истории австралийской кузовной серии Supercars. Всего машины этой марки выиграли 529 гонок. У ближайшего преследователя, Ford, в активе 350 побед; у всех остальных – меньше 40.

Сейчас у Holden есть контракт с командой Triple Eight на выступление до конца 2021 года. Будет ли это соглашение разорвано или компания выполнит условия договора, пока не объявлено. Команда Triple Eight имеет наибольшее число побед в истории Supercars (186).

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Об этой статье

Серия Автомобили , Supercars
Команды Holden Racing Team
Автор Иван Матушкин

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