В Австралии потратят $138 млн на масштабную реконструкцию гоночной трассы

Совет города Уоннеру в Австралии одобрил план глобальной перестройки гоночной трассы. Речь идет о единственном стационарном автодроме в районе Перта – родного города Даниэля Риккардо. Работы первой очереди оценили в $138 млн. Весь план реконструкции будет стоить $231 млн.

Центральной частью плана станет трасса длиной в 4,27 км, которая будет соответствовать второй категории по шкалам FIA и FIM. Помимо основного кольца здесь соорудят национальную и клубную трассы длиной 2,6 км и 1,7 км соответственно.

Главная прямая на обновленном «Уоннеру Рейсвей» получит 750-метровую длину. На схеме ее назвали «неофициальной зоной дрэг-рейсинга».

Новую трассу построят отдельно от существующей, которую позже также переработают. На действующей версии «Уоннеру Рейсвея» каждый год проходят этапы австралийской кузовной серии Supercars.

Реконструкцию профинансируют как частные компании, так и государственные структуры. Сейчас автодромом управляет компания WA Sporting Car Club. По данным Motorsport.com, компания сохранит контроль над трассой и после перестройки. Общественные слушания по реконструкции «Уоннеру Рейсвея» пройдут с 30 марта по 10 мая.