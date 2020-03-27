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Supercars / Новость

В Австралии потратят $138 млн на масштабную реконструкцию гоночной трассы

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В Австралии потратят $138 млн на масштабную реконструкцию гоночной трассы
Автор:
, редактор (Австралия)
27 мар. 2020 г., 08:05

Рядом с родным городом Даниэля Риккардо построят новый автодром. Трассу соорудят рядом с существующим комплексом «Уоннеру Рейсвей», где проходят гонки серии Supercars

Совет города Уоннеру в Австралии одобрил план глобальной перестройки гоночной трассы. Речь идет о единственном стационарном автодроме в районе Перта – родного города Даниэля Риккардо. Работы первой очереди оценили в $138 млн. Весь план реконструкции будет стоить $231 млн.

Центральной частью плана станет трасса длиной в 4,27 км, которая будет соответствовать второй категории по шкалам FIA и FIM. Помимо основного кольца здесь соорудят национальную и клубную трассы длиной 2,6 км и 1,7 км соответственно.

Главная прямая на обновленном «Уоннеру Рейсвей» получит 750-метровую длину. На схеме ее назвали «неофициальной зоной дрэг-рейсинга».

Новую трассу построят отдельно от существующей, которую позже также переработают. На действующей версии «Уоннеру Рейсвея» каждый год проходят этапы австралийской кузовной серии Supercars.

Реконструкцию профинансируют как частные компании, так и государственные структуры. Сейчас автодромом управляет компания WA Sporting Car Club. По данным Motorsport.com, компания сохранит контроль над трассой и после перестройки. Общественные слушания по реконструкции «Уоннеру Рейсвея» пройдут с 30 марта по 10 мая.

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Об этой статье

Серия Supercars
Местонахождение Уоннеру
Автор Эндрю ван Лёвен

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