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Supercars / Аделаида / Отчет о гонке

В Австралии начался гоночный сезон. Посмотрите на это прямо сейчас

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В Австралии начался гоночный сезон. Посмотрите на это прямо сейчас
Автор:
23 февр. 2020 г., 08:01

На уличной трассе в Аделаиде прошел первый этап серии Supercars 2020 года. Победителями стали многократные чемпионы Джейми Уинкап и Скотт Маклафлин. Представляем видео лучших моментов «Аделаиды 500» – самого престижного этапа в календаре австралийского чемпионата по кузовным гонкам

Гоночный сезон в Австралии стартовал. В эти выходные прошла «Аделаида 500» – самый значимый и популярный этап австралийского чемпионата Supercars. Посмотрите на лучшие моменты первой гонки нового сезона.

Если вас не впечатлило это видео, оцените прошлый сезон. В 2019 году в Supercars было все: отчаянная борьба, сложные обгоны, заторы на пит-стопах (серьезно, на пит-лейне возникла настоящая пробка), большой пожар и зрелищные вылеты с обломками, разлетающимися во все стороны. Вот 19 самых ярких эпизодов прошедшего чемпионата Австралии:

Первую гонку «Аделаиды 500» 2020 года выиграл семикратный чемпион Supercars Джейми Уинкап, выступавший на Holden ZB Commodore. Победителем второго заезда стал действующий чемпион австралийской серии Скотт Маклафлин. Он пилотировал Ford Mustang GT.

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Об этой статье

Серия Supercars
Этап Аделаида
Сессия Вторая гонка
Пилоты Джейми Уинкап , Скотт Маклафлин
Автор Редакция Motorsport.com

Supercars Следующая сессия

Аделаида

Аделаида

19 февр. - 23 февр.

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