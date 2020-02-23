В Австралии начался гоночный сезон. Посмотрите на это прямо сейчас

Гоночный сезон в Австралии стартовал. В эти выходные прошла «Аделаида 500» – самый значимый и популярный этап австралийского чемпионата Supercars. Посмотрите на лучшие моменты первой гонки нового сезона.

Если вас не впечатлило это видео, оцените прошлый сезон. В 2019 году в Supercars было все: отчаянная борьба, сложные обгоны, заторы на пит-стопах (серьезно, на пит-лейне возникла настоящая пробка), большой пожар и зрелищные вылеты с обломками, разлетающимися во все стороны. Вот 19 самых ярких эпизодов прошедшего чемпионата Австралии:

Первую гонку «Аделаиды 500» 2020 года выиграл семикратный чемпион Supercars Джейми Уинкап, выступавший на Holden ZB Commodore. Победителем второго заезда стал действующий чемпион австралийской серии Скотт Маклафлин. Он пилотировал Ford Mustang GT.