У чемпиона по гонкам на суперкарах угнали лодку

У чемпиона первенства Supercars Марка Винтерботтома украли лодку. Об этом сам гонщик написал в социальных сетях. Речь идет о сине-белом катере под названием Malibu; он был пришвартован на причале в австралийском городе Бундалонг.

Пилот обратился за помощью к болельщикам: Винтерботтом призвал их сообщать, если они где-то увидят пропавшую лодку. Позднее гонщик сообщил, что его катер заметили на прицепе автомобиля Holden Colorado недалеко от места угона. На момент написания заметки лодку не нашли.

Марк Винтерботтом выступает в чемпионате Supercars – это самое популярное кольцевое гоночное первенство в Австралии. В 2015 году пилот выиграл чемпионский титул. В нынешнем сезоне Винтерботтом идет на восьмой позиции.