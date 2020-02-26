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Supercars / Новость

У чемпиона по гонкам на суперкарах угнали лодку

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У чемпиона по гонкам на суперкарах угнали лодку
Автор:
, редактор (Австралия)
26 февр. 2020 г., 08:55

Гонщик австралийской серии Supercars Марк Винтерботтом лишился моторной лодки. Пилот попросил помощи у болельщиков. Позднее спортсмен написал, что его катер был замечен в прицепе автомобиля недалеко от места угона

У чемпиона первенства Supercars Марка Винтерботтома украли лодку. Об этом сам гонщик написал в социальных сетях. Речь идет о сине-белом катере под названием Malibu; он был пришвартован на причале в австралийском городе Бундалонг.

Пилот обратился за помощью к болельщикам: Винтерботтом призвал их сообщать, если они где-то увидят пропавшую лодку. Позднее гонщик сообщил, что его катер заметили на прицепе автомобиля Holden Colorado недалеко от места угона. На момент написания заметки лодку не нашли.

Марк Винтерботтом выступает в чемпионате Supercars – это самое популярное кольцевое гоночное первенство в Австралии. В 2015 году пилот выиграл чемпионский титул. В нынешнем сезоне Винтерботтом идет на восьмой позиции.

 
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Об этой статье

Серия Supercars
Пилоты Марк Винтерботтом
Автор Эндрю ван Лёвен

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