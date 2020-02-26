У чемпиона по гонкам на суперкарах угнали лодку
Гонщик австралийской серии Supercars Марк Винтерботтом лишился моторной лодки. Пилот попросил помощи у болельщиков. Позднее спортсмен написал, что его катер был замечен в прицепе автомобиля недалеко от места угона
У чемпиона первенства Supercars Марка Винтерботтома украли лодку. Об этом сам гонщик написал в социальных сетях. Речь идет о сине-белом катере под названием Malibu; он был пришвартован на причале в австралийском городе Бундалонг.
Пилот обратился за помощью к болельщикам: Винтерботтом призвал их сообщать, если они где-то увидят пропавшую лодку. Позднее гонщик сообщил, что его катер заметили на прицепе автомобиля Holden Colorado недалеко от места угона. На момент написания заметки лодку не нашли.
Марк Винтерботтом выступает в чемпионате Supercars – это самое популярное кольцевое гоночное первенство в Австралии. В 2015 году пилот выиграл чемпионский титул. В нынешнем сезоне Винтерботтом идет на восьмой позиции.
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Об этой статье
|Серия
|Supercars
|Пилоты
|Марк Винтерботтом
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
У чемпиона по гонкам на суперкарах угнали лодку
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