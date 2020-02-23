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Supercars / Аделаида / Новость

Нужно больше наказаний. Теперь в Австралии оштрафовали гонщиков за неявку на гимн

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Нужно больше наказаний. Теперь в Австралии оштрафовали гонщиков за неявку на гимн
Автор:
, редактор (Австралия)
Соавтор: Антон Погорельский
23 февр. 2020 г., 19:50

Судьи гонки «Аделаида 500» оштрафовали двух пилотов на $2000. Причиной стал пропуск церемонии гимна без уважительной причины. Это уже второй случай наказания пилотов серии Supercars за негоночные инциденты. Ранее другого участника этого чемпионата признали виновным в том, что он не явился на фотосессию

Пилоты австралийской кузовной серии Supercars Гарри Джекобсон и Зейн Годдард получили по $2000 штрафа каждый. Спортсменов уличили в том, что они не пришли на официальное прослушивание гимна перед стартом гонки «Аделаида 500».

Гонщики не стали оспаривать вердикт судей. Джекобсон и Годдард сознались в том, что не явились послушать гимн без уважительной причины.

Это уже второй случай за минувший уикенд, когда участников Supercars штрафуют за негоночный инцидент. Первым наказание получил дебютант серии Supercars Джек Смит. Пилот пропустил коллективную фотосессию перед стартом заездов. Теперь Смит не только не появится на фотографии с другими участниками «Аделаиды 500», но и заплатит штраф в $2000, а также проведет пять часов обязательных работ в интересах чемпионата Supercars.

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Об этой статье

Серия Supercars
Этап Аделаида
Сессия Вторая гонка
Пилоты Гарри Джекобсон , Зейн Годдард
Команды Matt Stone Racing
Автор Эндрю ван Лёвен

Supercars Следующая сессия

Аделаида

Аделаида

19 февр. - 23 февр.

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