Нужно больше наказаний. Теперь в Австралии оштрафовали гонщиков за неявку на гимн

Пилоты австралийской кузовной серии Supercars Гарри Джекобсон и Зейн Годдард получили по $2000 штрафа каждый. Спортсменов уличили в том, что они не пришли на официальное прослушивание гимна перед стартом гонки «Аделаида 500».

Гонщики не стали оспаривать вердикт судей. Джекобсон и Годдард сознались в том, что не явились послушать гимн без уважительной причины.

Это уже второй случай за минувший уикенд, когда участников Supercars штрафуют за негоночный инцидент. Первым наказание получил дебютант серии Supercars Джек Смит. Пилот пропустил коллективную фотосессию перед стартом заездов. Теперь Смит не только не появится на фотографии с другими участниками «Аделаиды 500», но и заплатит штраф в $2000, а также проведет пять часов обязательных работ в интересах чемпионата Supercars.