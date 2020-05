Коронавирус вогнал гонки в кризис: пример Австралии

В австралийских гонках настоящий кризис. Телеканалы не хотят платить за трансляции, а владелец чемпионата Supercars – самой популярной гоночной серии в стране – пытается продать первенство хоть кому-нибудь. Безуспешно. Пандемия коронавируса усилила негативные эффекты и поставила под сомнение будущее всего чемпионата. Вот к чему привел карантин и отсутствие гонок.

Телетрансляции могут исчезнуть в 2021-м

Сезон-2020 – последний год действия контракта Supercars с действующими вещателями. Телекомпании заплатили самому востребованному гоночному чемпионату в Австралии $241 млн. За эти деньги платный Fox Sports показывал каждую сессию Supercars в прямом эфире, а бесплатный Ten транслировал отдельные гонки.

Теперь наступил карантин – и телевещатели больше не готовы тратить сотни миллионов на не самые рейтинговые эфиры. Оказалось, что в Ten вообще не хотят продлевать соглашение – на любых условиях. По сообщениям The Australian Financial Review, владельцы Ten из холдинга ViacomCBS считают, что показ австралийских гонок приносит одни убытки.

У Ten есть конкурент в лице Seven Network, причем этой сетью управляет бывший босс серии Supercars Джеймс Уорбертон. Вот оно решение? Ничего подобного: как выяснили в The Australian, эта телекомпания тоже не собирается претендовать на трансляции. У Seven есть более рейтинговые спортивные события: Олимпиада, крикет и местный футбольный чемпионат. Для гонок здесь просто нет места.

Гонки назвали худшим вложением денег

Контрольным пакетом акций серии Supercars владеет инвестфонд Archer Capital. Он купил 65%-ную долю в чемпионате в 2011 году. И теперь считает это ужасным вложением.

«Серия Supercars стала неудачной инвестицией, мы не делаем из этого секрета, – цитирует Питера Уиггза из Archer Capital издание The Australian. – Похоже, мы купили чемпионат, когда его стоимость достигла пика. И с самого дня покупки мы столкнулись со структурными проблемами. В первые же три сезона выручка упала на 66%».

Чемпионат не хотят покупать – даже со скидкой в 70%

Инвесторы из Archer Capital купили контрольный пакет Supercars за $137 млн. В прошлом году фонд попробовал продать гоночную серию неназванному покупателю за $40 млн. Получается, скидка составила 70% – но сделка все равно сорвалась. В Archer Capital не подтверждали, но и не опровергали историю о неудавшейся продаже.

Провалились те переговоры или нет, факт остается фактом: нынешние собственники недовольны Supercars, но продолжают владеть чемпионатом. И как известно Motorsport.com, за последние годы Archer Capital не раз пытался избавиться от своей доли. Не самая здоровая ситуация для серии, которая позиционирует себя вершиной австралийского автоспорта.

Титульный спонсор задолжал кредиторам много денег

Вплоть до 2019 года у чемпионата был титульный спонсор: авиакомпания Virgin Australia. Карантинные меры, которые ввели из-за коронавируса, подорвал бизнес-модель авиакомпании и поставил ее на грань разорения. Чтобы расплатиться с 12 тысячами кредиторов, в Virgin Australia ввели внешнее управление.

Джейми Уинкап из команды Triple Eight Race Engineering на презентации спонсорского соглашения Supercars с авиакомпанией Virgin Australia Фото: Edge Photographics

Рекламный контракт с этой компанией приносил Supercars $1,5 млн ежегодно – но это не все потери чемпионата. Частью спонсорской сделки была бесплатная перевозка машин и оборудования Supercars с гонки на гонку. Без этого подарка от Virgin гоночной серии придется потратить дополнительные средства на логистику.

В таких условиях вспоминается история DTM, которая по факту оказалась на грани ликвидации из-за недобора участников. А еще на ум приходят слова босса Формулы Е Алехандро Агага. Пару недель назад испанец предупредил: карантин переживут не все гоночные серии. Похоже, в списке претендентов на исчезновение появились фавориты из Австралии.