Гонщику через 1,5 года вернули украденный шлем

Выступающему в австралийской серии Supercars гонщику Тони Д'Альберто неожиданно вернули украденный шлем. Дорожную машину пилота взломали в сентябре 2018 года, при этом помимо прочего исчезла сумка с экипировкой. В ней, в частности, находился шлем, в котором Д'Альберто завоевал третье место на знаменитом марафоне «1000 км Батерста».

Вернуть головной убор гонщик попытался с помощью кампании в соцсетях, но тогда она не привела к успеху. А вот спустя полтора года Д'Альберто ждал приятный сюрприз.

«Один парень отправил мне личное сообщение в инстаграме, сказав, что у него есть кое-что, принадлежащее мне, – рассказал Д'Альберто подкасту Parked Up. – Он сказал, что у него мой шлем. Я не поверил, но он отправил мне фотографию, а потом я смог забрать шлем. Он в хорошем состоянии, никаких царапин. Надо сказать, что после его кражи я был серьезно расстроен. Эта вещь много для меня значит, а я уже не думал, что увижу ее снова».