Гонщика оштрафовали на $2000 за пропущенную фотосессию

В Австралии судьи наказали гонщика Supercars за пропуск фотосессии без уважительной причины. Речь идет о традиционном снимке на стартовой решетке перед началом сезона. Обычно на такой кадр попадают все участники чемпионата. В 2020 году протокольное мероприятие пропустил новичок Supercars Джек Смит.

Дебютант признался, что не приехал на фотографирование без уважительной причины. В ответ судьи наложили на Смита штраф в размере $2000, а также приговорили пилота к пяти часам общественных работ. Первым часом из этих пяти станет работа в гоночной дирекции серии Super2 – это молодежная серия, которая служит гонками поддержки для Supercars.

Оставшиеся четыре часа Смиту предстоит отработать в срок до 30 июня 2020 года. Что касается денежного штрафа, то пилот получил отсрочку для оплаты до 31 декабря.

Начавшийся сезон стал для Джека Смита первым полным чемпионатом в Supercars – главном кузовном первенстве в Австралии. В прошлом году пилот провел в этой серии одну гонку. В тот раз соперники критиковали дебютанта за то, что тот слишком долго пропускал лидеров, отставая от них на круг.