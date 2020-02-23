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Гонщика оштрафовали на $2000 за пропущенную фотосессию

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Гонщика оштрафовали на $2000 за пропущенную фотосессию
Автор:
, редактор (Австралия)
23 февр. 2020 г., 07:18

Дебютант австралийской серии Supercars Джек Смит получил наказание за неявку на фотографирование. Пилот проигнорировал фотосъемку без уважительной причины. Вдобавок к денежному штрафу гонщика приговорили к пяти часам общественных работ

В Австралии судьи наказали гонщика Supercars за пропуск фотосессии без уважительной причины. Речь идет о традиционном снимке на стартовой решетке перед началом сезона. Обычно на такой кадр попадают все участники чемпионата. В 2020 году протокольное мероприятие пропустил новичок Supercars Джек Смит.

Дебютант признался, что не приехал на фотографирование без уважительной причины. В ответ судьи наложили на Смита штраф в размере $2000, а также приговорили пилота к пяти часам общественных работ. Первым часом из этих пяти станет работа в гоночной дирекции серии Super2 – это молодежная серия, которая служит гонками поддержки для Supercars.

Оставшиеся четыре часа Смиту предстоит отработать в срок до 30 июня 2020 года. Что касается денежного штрафа, то пилот получил отсрочку для оплаты до 31 декабря.

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Начавшийся сезон стал для Джека Смита первым полным чемпионатом в Supercars – главном кузовном первенстве в Австралии. В прошлом году пилот провел в этой серии одну гонку. В тот раз соперники критиковали дебютанта за то, что тот слишком долго пропускал лидеров, отставая от них на круг.

 

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Об этой статье

Серия Supercars
Этап Аделаида
Сессия Первая тренировка
Пилоты Джек Смит
Команды Brad Jones Racing
Автор Эндрю ван Лёвен

Supercars Следующая сессия

Аделаида

Аделаида

19 февр. - 23 февр.

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