Главный спонсор Supercars оказался под угрозой исчезновения

Совет директоров авиакомпании Virgin Australia, которая является титульным спонсором австралийской гоночной серии Supercars, согласился на введение внешнего управления. Его доверили специалистам компании Deloitte.

Эта мера связана с полной неспособностью корпорации расплачиваться с кредиторами. Обычно в таких случаях приглашенная администрация проводит оценку стоимости активов. Внешние управляющие либо договариваются с кредиторами о погашении долгов в обмен на долю в проблемном активе, либо распродают все ценное имущество и ликвидируют задолжавшую компанию.

Virgin Australia имеет дальнее отношение к британской группе Virgin, которая в свое время присутствовала в Формуле 1 и в Формуле Е. Проблемы австралийской авиакомпании вызваны резким падением перевозок в связи с вспышкой коронавируса. Сложившаяся ситуация делает крайне сомнительной возможность Virgin Australia и далее выступать в качестве спонсора чемпионата суперкаров.