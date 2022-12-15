Фото дня: Маси начал работу в австралийских гонках

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Имя Майкла Маси оказалось в центре внимания после скандального Гран При Абу-Даби 2021 года, когда решения руководителя гонок фактически сделали Макса Ферстаппена чемпионом мира. Позже FIA признала действия Маси ошибочными, его отстранили от работы в Ф1, а вскоре Майкл окончательно покинул FIA.

В декабре он дебютировал в новой роли на финале Supercars в Батерсте – и, суда по фото, находился в хорошем настроении.

Майкл Маси, председатель Комиссии Supercars Фото: Марк Хорсбург, Edge Photographics