Фото дня: Маси начал работу в австралийских гонках
Уволенный из FIA судья после нескольких месяцев работы вернулся в гонки и стал президентом Комиссии Supercars в одноименной австралийской серии
Имя Майкла Маси оказалось в центре внимания после скандального Гран При Абу-Даби 2021 года, когда решения руководителя гонок фактически сделали Макса Ферстаппена чемпионом мира. Позже FIA признала действия Маси ошибочными, его отстранили от работы в Ф1, а вскоре Майкл окончательно покинул FIA.
В декабре он дебютировал в новой роли на финале Supercars в Батерсте – и, суда по фото, находился в хорошем настроении.
Майкл Маси, председатель Комиссии Supercars
Фото: Марк Хорсбург, Edge Photographics
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