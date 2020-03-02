Чемпион Supercars ушел из команды после одной гонки. Что это было?

Гонщик австралийского кузовного первенства Джеймс Кортни уволился после первой же гонки сезона. Чемпион 2010 года должен был провести этот сезон в команде Team Sydney. Спортсмен проехал дебютный этап в Аделаиде, после чего покинул гоночный коллектив. По информации Motorsport.com, причиной могла стать зарплата пилота.

Вплоть до 2019 года Кортни выступал за Walkinshaw Andretti United – совместный проект главы McLaren Зака Брауна и легенды американских гонок Майкла Андретти. Пять месяцев назад Джеймс объявил о том, что перейдет в Team Sydney. Эта команда несколько лет подряд выставляла на старт одну машину, но к 2020 году обещала расшириться и систематически готовить по два автомобиля.

Джеймс Кортни за рулем Holden команды Team Sydney на гонке «Аделаида 500» чемпионата Supercars 2020 года Фото: Bob Gloyn Photography

На протяжении всего межсезонья Team Sydney не могла найти второго пилота и титульного спонсора. Только перед самым началом тестов команда объявила, кто станет напарником Кортни. Позднее чемпион Supercars привел в Team Sydney спонсора – им стал австралийский мобильный оператор Boost Mobile. Теперь Кортни не только уйдет из команды сам, но и заберет с собой спонсора.

Как это объясняет Кортни?

«Мой контракт с Team Sydney стал частью большой договоренности, к которой мы пришли в самом начале, – рассказал Кортни. – Эта договоренность не соблюдалась, и я слишком долго оставлял эту ситуацию нерешенной. Я поступал так из-за моей дружбы с боссом команды Джонатаном Уэббом.

После этапа в Аделаиде стало очевидно, что договоренность и не будет выполняться. Я понял, что с меня хватит – и сделал то, что сделал.

Я оказал [команде] множество услуг, чтобы получилось то, что получилось. К счастью, у меня нашлись превосходные партнеры в лице Boost Mobile: основатель компании Питер Аддертон поддерживал меня на протяжении долгого времени. Он стал важной частью происходящего. Я консультировался с ребятами из Boost Mobile и они заверили, что поддержат меня в моем решении.

Я был чересчур эмоционально вовлечен в этот проект. Возможно, именно поэтому я протянул так долго [до разрыва контракта]. Так или иначе, я желаю парням из Team Sydney всего наилучшего. А я сделаю собственный шаг вперед и посмотрю, что ждет меня дальше».

Джеймс Кортни, Team Sydney Holden Фото: Dirk Klynsmith / Motorsport Images Джеймс Кортни, Team Sydney Holden Фото: Dirk Klynsmith / Motorsport Images Джеймс Кортни, Tekno Autosports Holden Фото: Dirk Klynsmith / Motorsport Images

Сразу после объявления об уходе Кортни в австралийской прессе появились слухи, что из команды уйдет и его напарник Крис Питер – но пилот оперативно развеял эти опасения, написав в своем «фейсбуке», что останется в Team Sydney. Гоночный коллектив тоже разместил объявление, в котором пообещал продолжить выступать в Supercars двумя машинами. Кто будет оплачивать участие второй машины после ухода спонсора, пока неясно.

Что дальше?

На счету Джеймса Кортни 15 побед и 59 подиумов в серии Supercars. В свои 39 лет экс-чемпион не собирается завершать карьеру и намерен вернуться в гонки в этом году. Среди вариантов – контракт с соперничающей командой и переход в международное кузовное первенство TCR. Наличие спонсора, который готов оплатить программу Джеймса в автоспорте, облегчит заключение нового контракта.

«За первый час после того, как я объявил об уходе, мне позвонили из трех команд Supercars с вопросом, чем я планирую заниматься дальше по ходу сезона, – рассказал Кортни. – А ведь есть еще и другие чемпионаты. Посмотрим, к чему все придет в итоге».

Свободные места на сезон-2020 в Supercars есть в командах Kelly Racing и Brad Jones Racing. Что касается Team Sydney, то она обещала скоро объявить имя сменщика Джеймса Кортни. Следующий этап Supercars пройдет в качестве гонок поддержки Гран При Австралии Формулы 1 в Мельбурне с 13 по 15 марта. После первого этапа Кортни занимает 22 место в общем зачете, опережая всего двух соперников.