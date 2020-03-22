Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Supercars / Новость

Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой

Поделились
Комментарии
Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой
Автор:
, редактор (Австралия)
22 мар. 2020 г., 06:43

Двукратный победитель австралийского первенства Supercars Скотт Маклафлин перешел в кибергонки. Спортсмен присоединился к коллективу симрейсеров Apex Racing Team

Звезда серии Supercars Скотт Маклафлин заключил соглашение с профессиональной киберспортивной командой Apex Racing Team. Обычно такие контракты подразумевают, что геймеры получают зарплату за то, что участвуют в турнирах по компьютерным играм.

Гоночный коллектив для виртуальных соревнований Apex Racing Team существует с 2012 года. Эта команда участвует во множестве eSports-турниров, включая киберспортивный Суперкубок Porsche, компьютерный чемпионат мира по ралли-кроссу Thrustmaster Rallycross World Championship. а также множество гонок на платформе iRacing. Среди них «24 часа Ле-Мана», «Инди 500» и целый чемпионат по суточным гонкам на симуляторе.

Маклафлин давно занимается симрейсингом, но только теперь будет связан контрактом в этой гоночной дисциплине. Одновременно с выступлениями за Apex Racing Team пилот примет участие в официальном киберспортивном турнире Supercars.

Этот чемпионат устроят организаторы австралийского первенства. Ожидается, что в виртуальной версии Supercars примут участие все команды и пилоты настоящего Supercars, а сезон будет состоять из 10 этапов на 10 разных трассах. Гонщики будут участвовать из дома, а промоутеры Supercars обеспечат прямые трансляции всех кибергонок и договорятся о финансировании со спонсорами.

Читайте также:

В 2020 году Маклафлин выйдет на старт и еще одного компьютерного турнира. Это eSports-версия чемпионата IndyCar, в котором Скотт должен был дебютировать в этом сезоне. И хотя дебют австралийца на реальных трассах откладывается из-за коронавируса, в виртуальных гонках Маклафлин выступит в IndyCar за команду Penske.

Следующая новость
Как перенос «24 часа Ле-Мана» подставил австралийцев

Предыдущая новость

Как перенос «24 часа Ле-Мана» подставил австралийцев
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Supercars , eSports
Пилоты Скотт Маклафлин
Команды DJR Team Penske
Автор Эндрю ван Лёвен

Supercars Следующая сессия

Уинтон

Уинтон

5 июн. - 7 июн.

Самое читаемое

1
eSports

Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали

2
Формула 1

Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016

3
Формула 1

День, когда Шумахер бросил вызов реактивному истребителю. Как это было

4
Формула 1

Последний раз, когда гонку Формулы 1 выиграли сразу два пилота. Они по очереди ехали на одной машине

5
Формула 1

Рождение вздернутого носа. Этот болид не выиграл ни одной гонки, зато навсегда изменил облик Формулы 1

Самое важное:

Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой
VASC

Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой

Как перенос «24 часа Ле-Мана» подставил австралийцев
LM24

Как перенос «24 часа Ле-Мана» подставил австралийцев

Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса
VASC

Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса

На самом деле, в Мельбурне прошли свободные заезды и даже квалификация. В серии Supercars
VASC

На самом деле, в Мельбурне прошли свободные заезды и даже квалификация. В серии Supercars

Чемпион Supercars ушел из команды после одной гонки. Что это было?
VASC

Чемпион Supercars ушел из команды после одной гонки. Что это было?

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.