Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой

Звезда серии Supercars Скотт Маклафлин заключил соглашение с профессиональной киберспортивной командой Apex Racing Team. Обычно такие контракты подразумевают, что геймеры получают зарплату за то, что участвуют в турнирах по компьютерным играм.

Гоночный коллектив для виртуальных соревнований Apex Racing Team существует с 2012 года. Эта команда участвует во множестве eSports-турниров, включая киберспортивный Суперкубок Porsche, компьютерный чемпионат мира по ралли-кроссу Thrustmaster Rallycross World Championship. а также множество гонок на платформе iRacing. Среди них «24 часа Ле-Мана», «Инди 500» и целый чемпионат по суточным гонкам на симуляторе.

Маклафлин давно занимается симрейсингом, но только теперь будет связан контрактом в этой гоночной дисциплине. Одновременно с выступлениями за Apex Racing Team пилот примет участие в официальном киберспортивном турнире Supercars.

Этот чемпионат устроят организаторы австралийского первенства. Ожидается, что в виртуальной версии Supercars примут участие все команды и пилоты настоящего Supercars, а сезон будет состоять из 10 этапов на 10 разных трассах. Гонщики будут участвовать из дома, а промоутеры Supercars обеспечат прямые трансляции всех кибергонок и договорятся о финансировании со спонсорами.

В 2020 году Маклафлин выйдет на старт и еще одного компьютерного турнира. Это eSports-версия чемпионата IndyCar, в котором Скотт должен был дебютировать в этом сезоне. И хотя дебют австралийца на реальных трассах откладывается из-за коронавируса, в виртуальных гонках Маклафлин выступит в IndyCar за команду Penske.