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Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса

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Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса
Автор:
18 мар. 2020 г., 06:47

В Supercars решили предоставить фанатам замену на время, пока обычные гонки запрещены. В киберспортивном первенстве примут участие реальные гонщики Supercars

В связи с пандемией коронавируса австралийская гоночная серия Supercars отменила три ближайших этапа. Они должны были пройти в Тасмании, Новой Зеландии и Перте.

Руководство самого популярного автоспортивного чемпионата в Австралии сочло перенос гонок более правильным вариантом, чем проведение заездов без зрителей. В Supercars надеются, что успеют провести в 2020 году все запланированные 14 этапов, хотя и в другие сроки.

На время, пока настоящие гонки будут отменены, в Supercars решили запустить чемпионат по гонкам на симуляторе. Руководство серии пригласило все команды и пилотов принять участие в виртуальных соревнованиях, а также пообещало транслировать гонки киберспортивного турнира по телевидению. 

Также для заполнения паузы Supercars в конце апреля начнет транслировать документальный сериал Erebus.

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Об этой статье

Серия Supercars , eSports
Автор Эндрю ван Лёвен

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