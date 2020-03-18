Коронавирус и гонки
Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса
В Supercars решили предоставить фанатам замену на время, пока обычные гонки запрещены. В киберспортивном первенстве примут участие реальные гонщики Supercars
В связи с пандемией коронавируса австралийская гоночная серия Supercars отменила три ближайших этапа. Они должны были пройти в Тасмании, Новой Зеландии и Перте.
Руководство самого популярного автоспортивного чемпионата в Австралии сочло перенос гонок более правильным вариантом, чем проведение заездов без зрителей. В Supercars надеются, что успеют провести в 2020 году все запланированные 14 этапов, хотя и в другие сроки.
На время, пока настоящие гонки будут отменены, в Supercars решили запустить чемпионат по гонкам на симуляторе. Руководство серии пригласило все команды и пилотов принять участие в виртуальных соревнованиях, а также пообещало транслировать гонки киберспортивного турнира по телевидению.
Также для заполнения паузы Supercars в конце апреля начнет транслировать документальный сериал Erebus.
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Об этой статье
|Серия
|Supercars , eSports
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса
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