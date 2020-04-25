Великий американский гонщик. Большая история Дэна Герни

Инженерная проницательность, тяга к инновационным решениям и постоянный драйв Дэна Герни не должны оттенять его навыков пилотажа. Герни был одним из лучших пилотов, которые когда-либо появлялись в Америке. И в мире. Знаменитые слова Джима Кларка о том, что Герни был единственным соперником, внушавшим ему страх, были дороже многих трофеев.

Герни и Кларк выясняют, кто из них выиграл Гран При Бельгии-1964. У Дэна кончилось топливо и победа досталась Джиму; фортуна повернется в другую сторону три года спустя Фото: Motorsport Images

Вероятно, свое умение справляться с опасностями Герни приобрел, служа в армии США во времена войны в Корее. Но его шансы на инженерное самообразование поднялись благодаря переезду его семьи из штата Нью-Йорк в Калифорнию. Там Дэн быстро попал в гоночную среду. Еще подростком он пересек соленое озеро Бонневилль на скорости 138 миль в час на хот-роде, который построил сам. Так он стал гонщиком-любителем.

Когда Фрэнк Арчиеро предложил ему гоняться на Arciero Special, Герни смог укротить эту зверскую машину и стать вторым на Гран При Риверсайда. Это выступление привлекло внимание легендарного поставщика Ferrari Луиджи Кинетти. Тот свел Дэна с Брюсом Кесслером на Ле-Мане в 1958-м. А уже там начинающего американского пилота увидел Энцо Феррари. Коммендаторе настолько впечатлили тесты Дэна на Ferrari Dino 246, что Феррари заявил Герни на четыре Гран При Формулы 1 в следующем сезоне.

В Скудерии Дэн нашел Тони Брукса, вечно недооценненного гения, который скромно ездил в тени Стирлинга Мосса, но в удачный день мог обогнать любого. Герни и Брукс быстро стали друзьями. Их дружба продлилась почти 60 лет.

1959 год, Брукс и Герни знакомятся со своими Ferrari 246 Dino. Тони отправил Дэну эту фотографию и записку на Рождество за пару лет до смерти Герни в 2018-м

«Лучше всего я запомнил то, каким прекрасным человеком был Дэн, – рассказал Брукс Motorsport.com. – Это его главное качество с любой точки зрения, но у него были и все остальные данные, чтобы преуспеть в автогонках. Он был очень-очень хорошим пилотом, был умен, понимал машины, был крайне успешным владельцем команды и производителем машин. Я ставлю ему высшую оценку – превосходный гонщик и очень приятный человек».

Брукс рассказал, что будучи напарником Герни, он быстро заметил его универсальность – Дэн мог быть на высшем уровне как в Ф1, так и в гонках спорткаров, хотя эти машины требовали очень разных подходов. Даже тогда, когда моторы на болидах Формулы 1 стояли спереди. Великий Хуан Мануэль Фанхио, например, на своем пике был быстрее тогда еще учившегося Стирлинга Мосса в Формуле 1, но в спорткарах Стирлинг уже превосходил мастера.

«В те времена спорткары были намного более тяжелыми и громоздкими, чем машины Ф1, – вспоминает Брукс. – Машина Ф1 гораздо лучше реагировала [на действия пилотов], так как была легче, и ты действовал гораздо точнее, так как видел колеса.

Некоторые пилоты спорткаров были далеки от высшего уровня при езде на одноместных машинах. Но по Дэну сразу было видно, что он преуспеет везде».

Так и вышло. Герни квалифицировался третьим и финишировал вторым уже на втором Гран При в своей карьере. А в следующей гонке Дэн стал быстрейшим пилотом Ferrari, заняв третье место. Он оказался лучшим среди тех, на чьих машинах моторы стояли спереди.

Четвертые места в квалификации и гонке в Монце, на глазах у тифози, должны были закрепить связь Герни с Ferrari. Но он решил отказаться от политических игр и ушел в BRM в 1960 году. Там он нашел только ненадежность, разочарование и трагедию. Отказ тормозов на Гран При Нидерландов привел к аварии, в которой Дэн сломал руку, а один из зрителей погиб.

Дэн Герни за рулем Porsche 804 провел разочаровывающий Гран При Великобритании-1962 сразу после своих побед на Гран При Франции и внезачетном этапе в Солитьюде. Однако на следующем этапе в Нюрбурге пилот взял поул и финишировал третьим Фото: Дэвид Фиппс

Останься он в команде еще на два года, вероятно, выиграл бы титул с BRM, что сделал Грэм Хилл. Но вместо этого Герни провел два сезона в новой команде Porsche в Ф1. Он занял четвертые и пятые места в чемпионате, завоевал четыре подиума, взял первый поул в карьере и одержал дебютную победу на быстрой и требовательной трассе в Руане. А потом выиграл и внезачетную гонку в Солитьюде.

Когда Porsche покинула Ф1 в конце 1962-го, Джек Брэбэм нанял Дэна в свою новую команду. Это оказалось мудрым решением. Вместе они вывели Brabham на третье место в Кубке конструкторов-1963. В следующем году Дэн принес марки Brabham первую победу – он снова выиграл в Руане. На самом деле, англо-австралийская команда должна была выиграть еще предыдущий этап, ведь Герни доминировал в Спа, но на последнем круге у него кончилось топливо и победа досталась Кларку.

Герни и Brabham были пугающим сочетанием. В 1964-м Дэн взял два поула и выиграл две гонки Фото: Motorsport Images

Обратное произошло в Мехико, на последней гонке 1964 года, где на Герни сыграла неудача Кларка. Lotus шотландца сломался в день гонки. Brabham американца пришел к финишу первым, более минуты выиграв у свежеиспеченного чемпиона мира Джона Сертиза на Ferrari.

В 1965 году Brabham перешла с машины BT7 на BT11, которая была надежной, хоть и не такой быстрой, как Lotus 33 Кларка. Во второй половине сезона Герни занял три третьих места и два вторых, забронировав себе четвертое место в чемпионате.

Дэн Герни, Porsche 718, подвозит Грэм Хилла, Owen Racing Organisation Фото: David Phipps

К тому времени уже окупился совет Дэна владельцу Lotus Колину Чепмэну, хоть и не на пользу самому Герни. Ведь именно по настоянию Дэна Чепмэн вывел революцию с расположением моторов сзади на новый уровень. В 1963-м Кларк на Lotus стал вторым на «Инди 500». Годом позже Джим блистал, но не доехал до финиша, А в 1965-м он доминировал. Герни же столкнулся с неудачей, но все равно доказал свою силу в Индианаполисе, квалифицировавшись на первом ряду рядом с Кларком в 1965-м.

Герни и Брэбэм в 1970-м. Это последний год, когда они оба участвовали в Гран При. Дэн завершил карьеру пилота, но провел три гонки за McLaren после смерти Брюса Макларена Фото: Дэвид Фиппс

Не приходится сомневаться: останься Герни в Brabham, он взял бы титулы в 1966-м и 1967-м годах. Он уже был быстрее самого владельца команды, а тот, в свою очередь, опережал сменщика Герни – Дэнни Халма. А именно Джек и Дэнни брали титулы в эти два года. Так что сделать выводы легко. Но Дэн, изнутри изучив Brabham и Lotus, решил сам стать конструктором. Герни основал All American Racers. (Одно время эта команда называлась Anglo American Racers, когда использовала моторы британских марок Climax и Weslake).

Решение создать собственную команду было почти неизбежным следствием новаторского духа Герни – желания умного человека занять все части своего пытливого разума. Но автора этих строк всегда расстраивало, что огромный гоночный талант Дэна так плохо отражен в сухой статистике. Чего, несомненно, не произошло бы, останься он в Brabham подольше.

Я только раз говорил об этом с самим Дэном, и он поблагодарил меня за аргументированный вердикт, пробормотав с блеском в глазах: «Не так уж я с вами и не согласен». Но этот скромный колосс не вступал ни в какие дебаты о своем гоночном таланте: он уважал Халма и всегда высоко ценил своего бывшего босса Брэбэма.

Вместо этого Герни сказал, что перспектива построить собственную машину была слишком привлекательной, чтобы ее игнорировать. А Джек показал ему, как добиться в этом успеха. К тому же, 1966 год был удачным для появления новой марки: в Формуле 1 как раз ввели новые трехлитровые моторы. А в то время, когда у Герни начали складываться планы об All American Racers (AAR), никто не знал, что машина Brabham окажется столь успешна.

Eagle-Weslake Герни летит к победе в Спа в 1967-м Фото: Motorsport Images

Четырехцилиндровый мотор Climax давал Eagle от AAR мало шансов на успех в 1966-м, хотя они и финишировали пару раз в топ-5. В 1967-м двигатель заменили на V12 Weslake. Этот агрегат поставил машину на один уровень с Lotus 49 – когда не ломался. После победы во внезачетной Гонке чемпионов в Брендс-Хэтче Герни лишь дважды за год попал в очки. Но одним из этих случаев была знаменитая победа в Спа, а другим – финиш на подиуме в Моспорте.

К тому же, в тот сезон Герни стал героем всей Америки. Дэн вышел за узкие рамки автоспорта тремя годами ранее, когда журнал Car & Driver начал шутливую кампанию «Герни в президенты». Но в Лето любви имя Дэна оказалось повсюду. За три недели Герни стал вторым в квалификации «Инди 500», выиграл «24 часа Ле-Мана» с Эй Джеем Фойтом и победил на этапе Формулы 1 в Спа на машине собственной конструкции.

Ford Герни и Эй Джея Фойта опережает Ferrari Людовико Скарфиотти и Майка Паркса на пути к победе в Ле-Мане в 1967-м Фото: Rainer W. Schlegelmilch

Было бы правильно, если бы Герни наконец выиграл гонку Ф1 на «Нюрбургринге», где он всегда блистал, и разделил с Моссом победу в 1000-километровой гонке на Maserati Т61 в 1960-м. Но ближе всего к этому успеху на машине Ф1 Дэн подошел в 1967-м. Его красивый Eagle с орлиным клювом на 40 секунд опережал весь пелотон за три круга до финиша, пока не сломалась полуось.

Дэн Герни, Джеки Стюарт и Крис Эймон Фото: Motorsport Images

К концу 1960-х кампания AAR в Ф1 была свернута, так как их бизнес в IndyCar начал расти и потребовал больше внимания от владельца. Герни закончил свою карьеру в гонках на машинах с открытыми колесами тремя подряд финишами в топ-3 на «Инди 500».

Дэн завершил выступления, имея на счету семь побед в IndyCar. И опять статистика была к нему несправедлива. Одни считали, что он слишком жестко обращался с машинами, другие верили, что он слишком возился с ними, чтобы найти новые инженерные решения. Брукс полагает, что его друг оказался незаслуженно низко в статистических книгах по более простой причине.

Джим Кларк, Lotus 49 Ford, Дэн Герни, Eagle T1G Weslake Фото: Motorsport Images Дэн Герни, Porsche 804 Фото: Motorsport Images Джим Кларк, Lotus 25-Climax, Джек Брэбэм, Brabham BT7-Climax и Дэн Герни, Brabham BT7-Climax стартуют с первого ряда Фото: Motorsport Images

«Я никогда не думал, что Дэн изматывает технику, – сказал Тони Брукс. – И все знают, как быстр он был. Скорее, он неудачно выбирал команды и время перехода в них. Вы продумываете что-то в теории, а на практике оказывается, что теория осталась просто теорией.

В пилотаже Дэна не было никаких недостатков. Он просто слишком часто оказывался не в тех местах и не на тех машинах».

Брукс ушел из гонок в 29 лет, чтобы заняться продажей машин у себя на родине в Англии. Он также поддерживал решение Герни заняться постройкой шасси и руководством командой.

«Занявшись дорожными машинами, я чувствовал себя так, будто нырнул в глубину, – говорит Брукс. – Но Дэн был невероятно смелым, создавая собственную команду. Я бы на такое никогда не пошел! Он очень хорошо справился, учитывая все проблемы, с которыми неизбежно сталкиваешься, начиная с нуля. Он выиграл гонку в Спа, а AAR Eagle стала одной из лучших американских гоночных команд на долгое время.

Чтобы понять, что ему приносило руководство командой, надо посмотреть на его финансовые отчеты – там были большие проблемы. И надо отдать ему должное, он выбрал очень тяжелый путь. Вот почему я так хвалю его за этот смелый шаг».

Бобби Анзер за рулем Eagle, на котором он выиграл Indy 500 в 1968-м Фото: Indianapolis Motor Speedway

Как конструктор Герни был бы рад видеть победы его машин Eagle в чужих руках в гонках IndyCar. Например, в руках Бобби Анзера, который привел бренд к победам на «Инди 500» в 1968-м и 1975-м и титулам USAC в 1968-м и 1974-м.

К тому же, Герни никогда не оставлял попытки двигать автоспортивные технологии вперед. К примеру, Дэн первым представил шлем с полной защиты лица на Гран При Германии-1968. Именно его инженерные навыки привели к изобретению закрылка Герни, пристройке к крыльям, которая во много раз повышает прижимную силу при минимальном дополнительном сопротивлении.

Это же новаторское мышление привело к появлению BLAT – технологии адгезии пограничного слоя. Пока остальные конструкторы из IndyCar пытались повторить машины Lotus для Формулы 1, применяя технологию граунд-эффекта при помощи туннелей Вентури в днище, Герни и его инженеры Тревор Харрис и Джон Уорд придумали форму, которая направляла воздушные вихри на заднюю часть болида, прижимая его к земле.

Пока большинство конструкторов в IndyCar пошли по пути Lotus, Герни выбрал другую дорогу Фото: Indianapolis Motor Speedway

Внезапно машина с двигателем без наддува оказался на равных с конкурентами, у которых были турбины. Это позволило Майку Мосли квалифицироваться на первом ряду «Инди 500» в 1981-м. Он сошел с гонки из-за утечки масла, а потом ненадежность также обесценила его усилия в Милуоки. Но в Майле он стартовал последним и выиграл с отрывом более, чем в круг.

Позднее в том же году Мосли лидировал в Мичигане, пока не пропустил передачу и не взорвал мотор. А в конце сезона Джефф Брэбэм привел машину на поул в Риверсайде, прежде чем проблемы на пит-стопе не убили его шансы на победу.

А потом CART, которой Герни помог вырвать контроль над гонками на машинах с открытыми колесами в США, запретила BLAT-мобили. И Дэн перешел в гонки на спорткарах IMSA. Выступления на технике других конструкторов принесли ему мало удовольствия. Это привело Eagle к созданию машины MkIII GTP, которая оборвала славу IMSA-прототипа от Electramotive Nissan. MkIII под управлением двух сыновей легендарных гонщиков Пи-Джея Джонса и Хуана Фанхио-второго одержала 17 побед, выиграв личные и командные первенства в 1992-м и 1993-м годах.

Экс-пилот Формулы 1 Тимо Глок за рулем машины, доминировавшей в IMSA в начале 90-х: Toyota Eagle GTP MkIII Фото: Стивен Хиткот

Трудно последовательно перечислить все достижения Герни, ведь он сделал так много. Даже в эпоху невероятно универсальных пилотов – Кларка, Парнелли Джонса, Эй Джея Фойта и Сертиза – Герни был наравне с лучшими. Он пять раз выигрывал гонку NASCAR в Риверсайде. Он был быстр на машинах Plymouth Barracuda в Trans-Am. И побеждал в Can-Am – один раз на Lola Т70 своей команды AAR и дважды на McLaren M8D, поддержав команду, потерявшую своего основателя Брюса Макларена.

Для меня было честью провести несколько часов в компании Дэниела Секстона Герни. Я опасался встретить не просто своего героя, но кумира миллионов любителей гонок. Это привилегия, о которой нельзя и мечтать.

Бобби Анзер и Герни задавали темп в IndyCar в первой половине 1970-х Фото: Bill Murenbeeld / Motorsport Images

Отвечая на вопросы, Дэн был гораздо скромнее, чем может себе позволить человек с его достижениями. Он был настоящим джентльменом и пытался ни о ком не сказать плохо, хотя его тщательно аргументированная философия и проясняла слушателям его мнение безо всяких вопросов. А глаза под профессорскими очками блестели энтузиазмом, пока он рассказывал смешные истории. Чаще всего с участием Бобби Анзера.

Но как и большинство людей с хорошо управляемым эго, Дэн не чувствовал потребности быть в центре внимания. Он слушал с той же радостью, с какой рассказывал. Особенно о текущих делах в IndyCar, IMSA или Ф1. Несмотря на богатое наследие его компании и наличие анекдота в пару к каждой из сотен фотографий в коридорах All American Racers, об этом приходилось спрашивать. Иначе он сразу уводил вас в свою мастерскую.

В свои 80 с лишним лет Герни сохранял интерес к настоящему и будущему. И несмотря на наличие множества прославленных машин база AAR не была мавзолеем. Параллельно с восстановлением GT40, на которой Дэн победил в Ле-Мане, его работники строили опоры для ракет SpaceX Илона Маска. All American Racers сохраняла актуальность и через 50 лет после создания.

Дэн Герни, McLaren M14A Фото: David Phipps

Легендарный гоночный журналист Робин Миллер придумал термин «автоспортивная гора Рашмор» для таких гоночных икон США как Дэн Герни, Марио Андретти, Эй Джей Фойт и Парнелли Джонс. Эта история в основном рассказывает о недооцененном гоночном таланте Дэна. От остальных трех джентльменов на этой вымышленной горе его отличают навыки инженера и свобода мысли, далеко выходящие за пределы понимания великих пилотов 50-х, 60-х и 70-х. Не почти он своим присутствием автоспорт, Герни легко мог бы разрабатывать яхты, которые выиграют Кубок Америки или заниматься секретными разработками.

Халм и Герни стартуют в гонке серии Can-Am на McLaren M8D-Chevrolet в 1970-х. Дэна позвали в команду после смерти Брюса Макларена и Герни выиграл две гонки. Это фото из Уоткинс-Глена, где сильнее был Халм Фото: Motorsport Images

Два года назад в статье, посвященной IndyCar, Анзер сказал: «Дэн был великим пилотом, который превратился в конструктора-инноватора. Он хорошо выступал на любых машинах, преуспел бы даже в гонках на митджетах».

А что насчет его работы руководителем команды? «Мы с Дэном подталкивали друг друга к победам. Я всегда знал, что он лучший из лучших. Мы вместе поставили много рекордов, одержали много побед. Это были особенные времена рядом с особенным человеком. Другом, которого я не забуду».

Герни умер в начале 2018-го. Вскоре после его смерти я болтал с нашим общим другом Миллером, и вернулся к своей любимой теме – о том, что Дэну стоило на пару лет отложить запуск All American Racers и выиграть недостающие титулы с Brabham.

«Ты прав, – сказал Робин. – Но тогда он не был бы Дэном! Он не был создан для того, чтобы выбирать легкие пути. Он хотел все делать по-своему, в своей команде и с собственным мотором.

Конечно, он усложнил себе жизнь. Но это ему нравилось! Это и делало его таким особенным».

C этим трудно поспорить.