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Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус

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Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус
Автор:
, Редактор
21 апр. 2020 г., 10:10

В FIA рассчитывают на прекращение пандемии к октябрю, но опасаются, что мировой автоспорт не успеет подготовиться к проведению игр

В октябре этого года на трассе «Поль Рикар» должны были состояться вторые Всемирные гоночные игры – FIA Motorsport Games. Однако в федерации приняли решение фактически отменить их: следующее подобное мероприятие состоится в 2021 году.

Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом. Но не столько риск того, что к октябрю болезнь не отступит. Вместо этого поводом стало опасение, что представители трассы, а также национальные автомобильные федерации после окончания пандемии не успеют подготовиться к проведению игр.

Другой причиной в FIA называют неясность с календарями остальных серий, гонки которых еще предстоит возобновить. Возможно, какие-то этапы будет решено проводить как раз на «Поль Рикаре», либо на один день придется сразу несколько важных гонок в разных местах, что неудобно для болельщиков.

Международные гоночные игры задумывались как аналог Олимпиады, где команды формируются по национальному признаку, а в зачет идут не очки, а медали. Всего в играх шесть дисциплин: картинг, дрифт, кузовные гонки, класс GT, Формула 4 и кибергонки. На дебютных играх в прошлом году в Риме победу одержала сборная России.

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Об этой статье

Серия Дрифт , GT , Картинг , Другие Формулы , TCR , eSports
Автор Сергей Иванов

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