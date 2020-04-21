Коронавирус и гонки
Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус
В FIA рассчитывают на прекращение пандемии к октябрю, но опасаются, что мировой автоспорт не успеет подготовиться к проведению игр
В октябре этого года на трассе «Поль Рикар» должны были состояться вторые Всемирные гоночные игры – FIA Motorsport Games. Однако в федерации приняли решение фактически отменить их: следующее подобное мероприятие состоится в 2021 году.
Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом. Но не столько риск того, что к октябрю болезнь не отступит. Вместо этого поводом стало опасение, что представители трассы, а также национальные автомобильные федерации после окончания пандемии не успеют подготовиться к проведению игр.
Другой причиной в FIA называют неясность с календарями остальных серий, гонки которых еще предстоит возобновить. Возможно, какие-то этапы будет решено проводить как раз на «Поль Рикаре», либо на один день придется сразу несколько важных гонок в разных местах, что неудобно для болельщиков.
Международные гоночные игры задумывались как аналог Олимпиады, где команды формируются по национальному признаку, а в зачет идут не очки, а медали. Всего в играх шесть дисциплин: картинг, дрифт, кузовные гонки, класс GT, Формула 4 и кибергонки. На дебютных играх в прошлом году в Риме победу одержала сборная России.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Дрифт , GT , Картинг , Другие Формулы , TCR , eSports
|Автор
|Сергей Иванов
Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты