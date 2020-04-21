Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус

В октябре этого года на трассе «Поль Рикар» должны были состояться вторые Всемирные гоночные игры – FIA Motorsport Games. Однако в федерации приняли решение фактически отменить их: следующее подобное мероприятие состоится в 2021 году.

Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом. Но не столько риск того, что к октябрю болезнь не отступит. Вместо этого поводом стало опасение, что представители трассы, а также национальные автомобильные федерации после окончания пандемии не успеют подготовиться к проведению игр.

Другой причиной в FIA называют неясность с календарями остальных серий, гонки которых еще предстоит возобновить. Возможно, какие-то этапы будет решено проводить как раз на «Поль Рикаре», либо на один день придется сразу несколько важных гонок в разных местах, что неудобно для болельщиков.

Международные гоночные игры задумывались как аналог Олимпиады, где команды формируются по национальному признаку, а в зачет идут не очки, а медали. Всего в играх шесть дисциплин: картинг, дрифт, кузовные гонки, класс GT, Формула 4 и кибергонки. На дебютных играх в прошлом году в Риме победу одержала сборная России.