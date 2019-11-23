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TCR / Новость

Volkswagen свернет все гоночные программы, не связанные с электромобилями

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Volkswagen свернет все гоночные программы, не связанные с электромобилями
Автор:
, младший журналист (Autosport)
23 нояб. 2019 г., 07:32

Немецкая компания сосредоточится на создании гоночных электромобилей. Исключением станет производство раллийных машин – поскольку автомобили категории WRC 2 будут продаваться частным командам.

Руководство марки Volkswagen в пятницу распространило заявление о том, что прекращает работу над гоночными программами, в которых используются автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Отныне немецкий бренд полностью сконцентрируется на работе с гоночными электромобилями. Руководство марки считает, что это поспособствует развитию технологий, которые могли бы использоваться в серийных электромобилях – а также продвижению таких моделей на рынок.

Впрочем, стоит отметить, что в последние годы Volkswagen и без того планомерно  сокращал свое присутствие в наиболее престижных гоночных чемпионатах. В конце 2016 года заводская команда марки ушла из чемпионата мира по ралли, а год назад – из чемпионата мира по ралли-кроссу. Также в прошлом году Volkswagen объявил о прекращении производства моторов для болидов Формулы 3.

В итоге самым важным следствием озвученного в пятницу решения станет прекращение уже начатых работ над строительством автомобиля категории TCR на базе автомобиля VW Golf нового, 8-го поколения.

В то же время компания продолжит производство раллийных автомобилей VW Polo, построенных по требованиям класса R5 (болельщикам они известны как машины, принимающие участие в чемпионате мира по ралли в категории WRC 2). Исключение для них сделано, так как речь идет о продаже машин частным командам – ни одна из которых не будет пользоваться финансовой поддержкой производителя.

Руководство Volkswagen не объявило, какие проекты могут прийти на смену программам, связанным с привычными автомобилями. В настоящий момент на слуху гоночный спортпрототип ID.R, однако он используется главным образом для установления рекордов или участия в отдельных традиционных соревнованиях – к примеру, американской горной гонке «Пайкс Пик». Приход немецкого бренда в Формулу Е также не выглядит вероятным: ведь там уже присутствуют две марки (Audi и Porsche), принадлежащие концерну Volkswagen.

Одним из очевидных вариантов может быть создание автомобиля для турнира E TCR – он должен проводиться со следующего сезона параллельно с Кубком мира WTCR. К тому же, активные работы над автомобилем для этих соревнований не первый год ведет испанская марка Cupra, которая также принадлежит Volkswagen.  

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Об этой статье

Серия TCR
Автор Джек Козенс

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