Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир
TCR Прямой эфир

В Сочи ничего не происходит? Посмотрите, как парень из Питера гоняет в Монце

Вице-чемпион России продолжает осваиваться в европейской кузовной серии

В Сочи ничего не происходит? Посмотрите, как парень из Питера гоняет в Монце

В числе соревнований, которые проходят в эти выходные – очередной этап европейской серии TCR, который проходит на трассе в итальянской Монце. 

Среди участников этого чемпионата – петербуржец Клим Гаврилов, сконцентрировавшйися на зарубежных соревнованиях после нескольких сезонов в Российской серии кольцевых гонок (год назад он стал вице-чемпионом класса «Туринг», где используются автомобили категории TCR).

Пока на счету россиянина нет ни одного финиша в первой тройке (и в общем зачете он занимает только 14-е место) – однако с Монцей у Клима связаны приятные впечатления. Два года назад пилот выступил на легендарной трассе в рамках этапа итальянского чемпионата TCR и выиграл одну из гонок. Причем управляя той же Audi RS3, на которой выступает в этом сезоне.

Первая гонка этого уик-энда стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за ней можно начиная с 13:55 с помощью прямой трансляции.

Читайте также:

 

 

Поделились
Комментарии
Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир

Предыдущая новость

Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

7 мин
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

7 мин
3
Формула 1

Можно ли сделать дождевые шины лучше? Ответ Pirelli

2 ч
4
Формула 1

Дождь не выпускает на трассу? Будем постить мемы (и ходить на руках)!

3 ч
5
Формула 1

До скольки могут отложить квалификацию Ф1 в Сочи? Ответ FIA

4 ч
Самое важное:
В Сочи ничего не происходит? Посмотрите, как парень из Питера гоняет в Монце
TCR

В Сочи ничего не происходит? Посмотрите, как парень из Питера гоняет в Монце

2 ч
Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир
TCR

Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир

5 мая 2021 г.
Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах
MotoGP

Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах

11 сент. 2020 г.
Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки
WTCR

Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки

5 июн. 2020 г.
Volkswagen свернет все гоночные программы, не связанные с электромобилями
TCR

Volkswagen свернет все гоночные программы, не связанные с электромобилями

23 нояб. 2019 г.

Самое читаемое Сегодня

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку
Формула 1 Формула 1

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

Стартовая решетка Гран При России
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

Можно ли сделать дождевые шины лучше? Ответ Pirelli
Формула 1 Формула 1

Можно ли сделать дождевые шины лучше? Ответ Pirelli

Дождь не выпускает на трассу? Будем постить мемы (и ходить на руках)!
Формула 1 Формула 1

Дождь не выпускает на трассу? Будем постить мемы (и ходить на руках)!

До скольки могут отложить квалификацию Ф1 в Сочи? Ответ FIA
Формула 1 Формула 1

До скольки могут отложить квалификацию Ф1 в Сочи? Ответ FIA

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота
Формула 1 Формула 1

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи
Формула 1 Формула 1

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи

Самое важное:

В Сочи ничего не происходит? Посмотрите, как парень из Питера гоняет в Монце
TCR TCR

В Сочи ничего не происходит? Посмотрите, как парень из Питера гоняет в Монце

Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир
TCR TCR

Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир

Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах
MotoGP MotoGP

Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах

Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки
WTCR WTCR

Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.