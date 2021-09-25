В числе соревнований, которые проходят в эти выходные – очередной этап европейской серии TCR, который проходит на трассе в итальянской Монце.

Среди участников этого чемпионата – петербуржец Клим Гаврилов, сконцентрировавшйися на зарубежных соревнованиях после нескольких сезонов в Российской серии кольцевых гонок (год назад он стал вице-чемпионом класса «Туринг», где используются автомобили категории TCR).

Пока на счету россиянина нет ни одного финиша в первой тройке (и в общем зачете он занимает только 14-е место) – однако с Монцей у Клима связаны приятные впечатления. Два года назад пилот выступил на легендарной трассе в рамках этапа итальянского чемпионата TCR и выиграл одну из гонок. Причем управляя той же Audi RS3, на которой выступает в этом сезоне.

Первая гонка этого уик-энда стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за ней можно начиная с 13:55 с помощью прямой трансляции.