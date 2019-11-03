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TCR / Новость

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

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Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Автор:
, Редактор
3 нояб. 2019 г., 17:20

Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.

Российские гонщики завоевали больше всего медалей на прошедших в Италии первых в истории играх FIA Motorsport Games. В командном зачете у нашей страны одна золотая и две бронзовые медали.

«Золото» в воскресенье выиграл Клим Гаврилов, выступавший в классе Туринг – одну из гонок он выиграл. в другой финишировал вторым. Днем ранее бронзовую медаль команде принес Илья Федоров, который участвовал в соревнованиях по дрифту. Сильнейшим в этой дисциплине стал украинец Дмитрий Иллюк.

Экипаж в составе Олеси Ващук и Владислава Бушуева стал третьими в картинговом слаломе, где победа досталась представителям Нидерландов.

Второе место в командном зачете заняли хозяева соревнований итальянцы, чей гонщик Андреа Руссо выиграл в Формуле 4. Австралиец Коди Никола Латковски завоевал золотую медаль в классе виртуальных гонок и помог своей команде занять общее третье место.

Наконец, в классе GT золото выиграл японский экипаж в составе Хироши Хамагучи и Укио Сасахары – россияне здесь входили в число претендентов на хороший результат, но все испортила авария Дениса Булатова в отборочной гонке. 

Гонки FIA Motorsport Games транслировались на видеоплатформе «Моторспорт ТВ», там же можно посмотреть их повторы.

Страна Золото Серебро Бронза
Russian Federation Россия 1 0 2
Italy Италия 1 0 1
Australia Австралия 1 0 1
Netherlands Нидерланды 1 0 0
Ukraine Украина 1 0 0
Japan Япония 1 0 0
Belgium Бельгия 0 2 0
Germany Германия 0 1 0
Costa Rica Коста Рика 0 1 0
Czech Republic Чехия 0 1 0
Poland Польша 0 1 0
Finland Финляндия 0 0 1
Slovakia Словакия 0 0 1

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Об этой статье

Серия Дрифт , GT , Картинг , TCR , eSports , Формула 4
Автор Сергей Иванов

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