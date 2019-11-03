Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.
Российские гонщики завоевали больше всего медалей на прошедших в Италии первых в истории играх FIA Motorsport Games. В командном зачете у нашей страны одна золотая и две бронзовые медали.
«Золото» в воскресенье выиграл Клим Гаврилов, выступавший в классе Туринг – одну из гонок он выиграл. в другой финишировал вторым. Днем ранее бронзовую медаль команде принес Илья Федоров, который участвовал в соревнованиях по дрифту. Сильнейшим в этой дисциплине стал украинец Дмитрий Иллюк.
Экипаж в составе Олеси Ващук и Владислава Бушуева стал третьими в картинговом слаломе, где победа досталась представителям Нидерландов.
Второе место в командном зачете заняли хозяева соревнований итальянцы, чей гонщик Андреа Руссо выиграл в Формуле 4. Австралиец Коди Никола Латковски завоевал золотую медаль в классе виртуальных гонок и помог своей команде занять общее третье место.
Наконец, в классе GT золото выиграл японский экипаж в составе Хироши Хамагучи и Укио Сасахары – россияне здесь входили в число претендентов на хороший результат, но все испортила авария Дениса Булатова в отборочной гонке.
Гонки FIA Motorsport Games транслировались на видеоплатформе «Моторспорт ТВ», там же можно посмотреть их повторы.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Россия
|1
|0
|2
|Италия
|1
|0
|1
|Австралия
|1
|0
|1
|Нидерланды
|1
|0
|0
|Украина
|1
|0
|0
|Япония
|1
|0
|0
|Бельгия
|0
|2
|0
|Германия
|0
|1
|0
|Коста Рика
|0
|1
|0
|Чехия
|0
|1
|0
|Польша
|0
|1
|0
|Финляндия
|0
|0
|1
|Словакия
|0
|0
|1
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