Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Российские гонщики завоевали больше всего медалей на прошедших в Италии первых в истории играх FIA Motorsport Games. В командном зачете у нашей страны одна золотая и две бронзовые медали.

«Золото» в воскресенье выиграл Клим Гаврилов, выступавший в классе Туринг – одну из гонок он выиграл. в другой финишировал вторым. Днем ранее бронзовую медаль команде принес Илья Федоров, который участвовал в соревнованиях по дрифту. Сильнейшим в этой дисциплине стал украинец Дмитрий Иллюк.

Экипаж в составе Олеси Ващук и Владислава Бушуева стал третьими в картинговом слаломе, где победа досталась представителям Нидерландов.

Второе место в командном зачете заняли хозяева соревнований итальянцы, чей гонщик Андреа Руссо выиграл в Формуле 4. Австралиец Коди Никола Латковски завоевал золотую медаль в классе виртуальных гонок и помог своей команде занять общее третье место.

Наконец, в классе GT золото выиграл японский экипаж в составе Хироши Хамагучи и Укио Сасахары – россияне здесь входили в число претендентов на хороший результат, но все испортила авария Дениса Булатова в отборочной гонке.

Гонки FIA Motorsport Games транслировались на видеоплатформе «Моторспорт ТВ», там же можно посмотреть их повторы.

Страна Золото Серебро Бронза Россия 1 0 2 Италия 1 0 1 Австралия 1 0 1 Нидерланды 1 0 0 Украина 1 0 0 Япония 1 0 0 Бельгия 0 2 0 Германия 0 1 0 Коста Рика 0 1 0 Чехия 0 1 0 Польша 0 1 0 Финляндия 0 0 1 Словакия 0 0 1