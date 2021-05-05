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Предыдущая / Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах
TCR Новость

Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир

Автор:
, Главный редактор

Клим Гаврилов начнет свой сезон в ближайшие выходые на трассе в Братиславе

Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир

Клим Гаврилов, планировавший в этом году стать одним из участников Кубка мира WTCR, отказался от планов выступить в турнире. Петербуржец предпочел провести сезон в чемпионате TCR Europe, который начнется в ближайшие выходные гоночным уик-эндом на трассе в словацкой Братиславе.

Следить за выступлениями Клима можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция первой гонки начнется в субботу в 16:25, второй – в воскресенье в 14:55.

Для выступлений в европейском турнире гонщик выбрал автомобиль Audi RS3 LMS, который будет обслуживать российская команда VRC Team. Этот автомобиль нельзя назвать самым современным, однако последние решения в рамках BoP (схемы, при которой скорость разных машин уравнивается путем корректировки настроек двигателя, дорожного просвета и массы) позволяют рассчитывать, что за рулем немецкого седана можно будет на равных бороться с пилотами более современных машин.

Клим Гаврилов известен прежде всего как пилот, сыгравший важную роль в победе российской сборной на Всемирных гоночных играх в позапрошлом году. Тогда петербуржец стал лучшим в заездах машин категории TCR (впрочем, лидеры Кубка мира в тех соревнованиях участия не принимали). Также на счету пилота титул вице-чемпиона России в классе «Туринг», где тоже используется техника категории TCR, и победы в гонках итальянской серии TCR. 

На старт этапов серии TCR Europe Гаврилов в прошлом выходил трижды, но в шести состоявшихся гонках ни разу не смог финишировать выше 13-й позиции.

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Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах

Предыдущая новость

Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах
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Об этой статье

Серия TCR
Автор Кирилл Качнов

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