Российский пилот решил поменять WTCR на европейский турнир

Клим Гаврилов, планировавший в этом году стать одним из участников Кубка мира WTCR, отказался от планов выступить в турнире. Петербуржец предпочел провести сезон в чемпионате TCR Europe, который начнется в ближайшие выходные гоночным уик-эндом на трассе в словацкой Братиславе.

Следить за выступлениями Клима можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция первой гонки начнется в субботу в 16:25, второй – в воскресенье в 14:55.

Для выступлений в европейском турнире гонщик выбрал автомобиль Audi RS3 LMS, который будет обслуживать российская команда VRC Team. Этот автомобиль нельзя назвать самым современным, однако последние решения в рамках BoP (схемы, при которой скорость разных машин уравнивается путем корректировки настроек двигателя, дорожного просвета и массы) позволяют рассчитывать, что за рулем немецкого седана можно будет на равных бороться с пилотами более современных машин.

Клим Гаврилов известен прежде всего как пилот, сыгравший важную роль в победе российской сборной на Всемирных гоночных играх в позапрошлом году. Тогда петербуржец стал лучшим в заездах машин категории TCR (впрочем, лидеры Кубка мира в тех соревнованиях участия не принимали). Также на счету пилота титул вице-чемпиона России в классе «Туринг», где тоже используется техника категории TCR, и победы в гонках итальянской серии TCR.

На старт этапов серии TCR Europe Гаврилов в прошлом выходил трижды, но в шести состоявшихся гонках ни разу не смог финишировать выше 13-й позиции.