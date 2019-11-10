Магнуссен-старший продолжит карьеру в кузовных гонках

Датская команда LM Racing объявила, что Ян Магнуссен в следующем сезоне станет одним из ее пилотов в датском чемпионате TCR. Экс-пилот Ф1 и отец выступающего сейчас в чемпионате мира Кевина Магнуссена будет пилотировать хэчтбек VW Golf GTI.

«Мне всегда нравилось выступать на родных трассах на глазах у соотечественников, – прокомментировал новость сам Магнуссен. – И я с удовольствием принял это приглашение. Этапы американского чемпионата TCR проводились в одни уик-энды с этапами чемпионата IMSA, в котором выступал я. Так что, о технике я имею определенное представление – и от других пилотов слышал о ней только хорошее. И уверен: порадую болельщиков, покажу им хорошее шоу!»

Правда, пока 46-летний пилот и его новая команда не полностью сходятся в показаниях: сам Магнуссен утверждает, что подтверждено его участие только в первом этапе – в то время как руководитель коллектива Ларс Могенсен называет своего гонщика одним из главных претендентов на титул.

Ранее Магнуссен объявил, что покидает Corvette Racing – заводскую команду General Motors, в составе которой в течение 16-ти лет выступал в гонках на выносливость. За это время датчанин в частности четыре раза выиграл в своем классе гонку «24 часа Ле-Мана».