Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games

Россиянин Клим Гаврилов выиграл золотую медаль Всемирных гоночных игр, которые FIA проводит впервые в истории. В окрестностях Рима 19-летний петербуржец стал лучшим по итогу двух гонок, победив в субботней с поула и став вторым в воскресенье. несмотря на прессинг со стороны опытного Тома Коронеля.

Ранее российские гонщики уже заработали две бронзовых медали – Илья Федоров стал третьим в дрифте, а Олеся Ващук и Владислав Бушуев добились аналогичного результата в картинговом слаломе.

Первая золотая медаль на играх была выиграна командой Австралии благодаря победе Коди Николы Латковски в классе виртуальных гонок. В дрифте звание сильнейшего досталось Дмитрию Иллюку с Украины, в Формуле 4 болельщиков порадовал итальянец Андреа Россо, картинговое «золото» выиграли голландцы.

Окончательные итоги FIA Motorsport Games станут известны сегодня вечером после гонки GT.

Игры транслировались на платформе «Моторспорт ТВ», там же вы можете пересмотреть повтор выступлений.