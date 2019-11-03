Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
03 Часов
:
26 Минут
:
15 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
TCR / Новость

Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games

Поделились
Комментарии
Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games
Автор:
, Редактор
3 нояб. 2019 г., 13:46

Российский пилот Туринга выиграл одну гонку в Валлелунге, а в другой финишировал вторым.

Россиянин Клим Гаврилов выиграл золотую медаль Всемирных гоночных игр, которые FIA проводит впервые в истории. В окрестностях Рима 19-летний петербуржец стал лучшим по итогу двух гонок, победив в субботней с поула и став вторым в воскресенье. несмотря на прессинг со стороны опытного Тома Коронеля. 

Ранее российские гонщики уже заработали две бронзовых медали – Илья Федоров стал третьим в дрифте, а Олеся Ващук и Владислав Бушуев добились аналогичного результата в картинговом слаломе. 

Первая золотая медаль на играх была выиграна командой Австралии благодаря победе Коди Николы Латковски в классе виртуальных гонок. В дрифте звание сильнейшего досталось Дмитрию Иллюку с Украины, в Формуле 4 болельщиков порадовал итальянец Андреа Россо, картинговое «золото» выиграли голландцы. 

Окончательные итоги FIA Motorsport Games станут известны сегодня вечером после гонки GT.

Игры транслировались на платформе «Моторспорт ТВ», там же вы можете пересмотреть повтор выступлений.

Читайте также:

Следующая новость
Hyundai представила электрический Veloster

Предыдущая новость

Hyundai представила электрический Veloster

Следующая новость

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия TCR
Пилоты Клим Гаврилов
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

2
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

3
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

4
24 часа Ле-Мана

Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Самое важное:

Магнуссен-старший продолжит карьеру в кузовных гонках
TCR

Магнуссен-старший продолжит карьеру в кузовных гонках

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
TCR

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games
TCR

Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games

Hyundai представила электрический Veloster
ETCR

Hyundai представила электрический Veloster

Невилль с первой попытки выиграл гонку немецкой TCR
WRC

Невилль с первой попытки выиграл гонку немецкой TCR

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.