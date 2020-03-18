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TCR / Новость

«6 часов Батерста» перенесли на ноябрь

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«6 часов Батерста» перенесли на ноябрь
Автор:
18 мар. 2020 г., 06:14

Гонка не пройдет в апреле из-за коронавируса

Организаторы марафона «6 часов Батерста» решили перенести гонку с весны на осень из-за эпидемии коронавируса. Этап должен был пройти 12 апреля, что оказалось невозможным в связи с ограничениями на мероприятия, собирающие более 500 человек, в Австралии. 

В итоге, промоутеры гонки из Australian Racing Group решили провести ее в ноябре, когда там же пройдет другая их гонка – Bathurst International.

Перенос также скажется на серии TCR Australia. Ее этап тоже должен был пройти в Батерсте 12 апреля. Теперь от серии ждут отмены как минимум трех этапов.

 

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Об этой статье

Серия TCR
Автор Эндрю ван Лёвен

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