«6 часов Батерста» перенесли на ноябрь

Организаторы марафона «6 часов Батерста» решили перенести гонку с весны на осень из-за эпидемии коронавируса. Этап должен был пройти 12 апреля, что оказалось невозможным в связи с ограничениями на мероприятия, собирающие более 500 человек, в Австралии.

В итоге, промоутеры гонки из Australian Racing Group решили провести ее в ноябре, когда там же пройдет другая их гонка – Bathurst International.

Перенос также скажется на серии TCR Australia. Ее этап тоже должен был пройти в Батерсте 12 апреля. Теперь от серии ждут отмены как минимум трех этапов.