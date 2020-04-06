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Зимние гонки. Этапы SuperGT в Таиланде и Малайзии перенесли на конец года

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Зимние гонки. Этапы SuperGT в Таиланде и Малайзии перенесли на конец года
Автор:
Соавтор: Иван Матушкин
6 апр. 2020 г., 17:40

Японская серия решила отложить заграничные этапы до зимы из-за пандемии коронавируса

Кузовная серия SuperGT изменила календарь на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса. Так как ситуация с международными перелетами остается неопределенной на ближайшее будущее, японский чемпионат решил перенести этапы в Таиланде и Малайзии, запланированные на июль. Их проведение отложили на зиму, не определив более точных сроков. 

Ранее SuperGT из-за пандемии отменила апрельский этап в Окаяме. Согласно новому расписанию, эта гонка все же станет первым этапом сезона и пройдет 11-12 июля. Перед этим пройдут тесты на трассе «Фудзи». Испытательные заезды запланированы на 27-28 июня. Гонки в тайском Бурираме и на малайзийском «Сепанге» будут завершать сезон.

Календарь SuperGT на 2020 год:

Дата Место
11-12 июля Japan Международный автодром Окаямы
8-9 августа Japan «Фудзи»
12-13 сентября Japan «Суго»
24-25 октября Japan «Аутополис»
7-8 ноября Japan «Мотеги»
Не объявлено Japan «Сузука»
Не объявлено (декабрь или январь) Thailand «Чанг» (Бурирам)
Не объявлено (декабрь или январь) Malaysia «Сепанг»

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Серия Super GT
Местонахождение Чан
Автор Джейми Кляйн

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