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Зимние гонки. Этапы SuperGT в Таиланде и Малайзии перенесли на конец года
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Японская серия решила отложить заграничные этапы до зимы из-за пандемии коронавируса
Кузовная серия SuperGT изменила календарь на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса. Так как ситуация с международными перелетами остается неопределенной на ближайшее будущее, японский чемпионат решил перенести этапы в Таиланде и Малайзии, запланированные на июль. Их проведение отложили на зиму, не определив более точных сроков.
Ранее SuperGT из-за пандемии отменила апрельский этап в Окаяме. Согласно новому расписанию, эта гонка все же станет первым этапом сезона и пройдет 11-12 июля. Перед этим пройдут тесты на трассе «Фудзи». Испытательные заезды запланированы на 27-28 июня. Гонки в тайском Бурираме и на малайзийском «Сепанге» будут завершать сезон.
Календарь SuperGT на 2020 год:
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Об этой статье
|Серия
|Super GT
|Местонахождение
|Чан
|Автор
|Джейми Кляйн
Зимние гонки. Этапы SuperGT в Таиланде и Малайзии перенесли на конец года
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