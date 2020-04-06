Зимние гонки. Этапы SuperGT в Таиланде и Малайзии перенесли на конец года

Кузовная серия SuperGT изменила календарь на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса. Так как ситуация с международными перелетами остается неопределенной на ближайшее будущее, японский чемпионат решил перенести этапы в Таиланде и Малайзии, запланированные на июль. Их проведение отложили на зиму, не определив более точных сроков.

Ранее SuperGT из-за пандемии отменила апрельский этап в Окаяме. Согласно новому расписанию, эта гонка все же станет первым этапом сезона и пройдет 11-12 июля. Перед этим пройдут тесты на трассе «Фудзи». Испытательные заезды запланированы на 27-28 июня. Гонки в тайском Бурираме и на малайзийском «Сепанге» будут завершать сезон.

Календарь SuperGT на 2020 год: