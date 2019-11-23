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Super GT / Dream Race / Прямой эфир

Завтра (и бесплатно!) на «Моторспорт ТВ»: воскресная гонка DTM и Super GT на «Фудзи»

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Завтра (и бесплатно!) на «Моторспорт ТВ»: воскресная гонка DTM и Super GT на «Фудзи»
23 нояб. 2019 г., 13:13

В первой из двух гонок уникального уик-энда звезды чемпионата Super GT заняли весь подиум и не дали гостям из Европы побороться за победу. Неужели Audi и BMW нечего будет ответить японским маркам? Ответ даст воскресная гонка, которую «Моторспорт ТВ» покажет в прямом эфире.

Одно из главных событий этого гоночного уик-энда – уникальные соревнования на трассе «Фудзи», где по сути впервые между собой полноценно соревнуются участники японского чемпиона Super GT и пилоты на автомобилях из немецкого турнира DTM.

Первый день этого уик-энда остался за хозяевами: победителем гонки стал Ник Кэссиди, а ни один из гонщиков на автомобилях DTM не смог попасть в первую пятерку (да и 6-е место было завоевано Бенуа Трелуйе исключительно благодаря выезду машины безопасности незадолго до финиша). Неужели Audi и BMW не могут на равных бороться с Lexus, Honda и Nissan?

Однако не стоит забывать, что в субботней квалификации второе время показал Лоик Дюваль на Audi, который в итоге не смог стартовать в гонке из-за аварии на установочном круге. Так что, немецкие марки явно рано списывать со счетов.

Завтра на трассе «Фудзи» состоится вторая гонка, за события которой пользователи видеоплатформы «Моторспорт ТВ» смогут наблюдать в прямом эфире. Общедоступная трансляция начнется в 8:15 по московскому времени. 

 

Кроме того, с 4:15 утра на видеоплатформе «Моторспорт ТВ» можно будет следить за развитием событий в 4-часовой гонке на трассе в Шанхае – этапе Азиатской серии Ле-Ман. Напомним, что в этом турнире принимает участие российская команда G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым.

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Об этой статье

Серия Super GT
Этап Dream Race
Сессия Вторая гонка

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