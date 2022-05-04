Видео: страшная авария на гонках в Японии

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Второй этап серии Super GT прошел в среду – в Японии этот день является выходным. Гонку пришлось остановить досрочно после того, как прямо на стартовой прямой произошла большая авария.

Группа из трех лидеров, которая вела борьбу на протяжении предыдущих кругов, догнала потерявшую скорость машину. Юхи Секугучи на белой Toyota в последний момент отвернул в сторону, а вот преследовавший его Муцунори Такабоши на красно-черном Nissan сделать этого не успел.

Его машина, потеряв управление, зацепила кругового, пересекла прямую и врезалась в металлические гардрейли, отделявшие асфальт от трибуны. Пилота увезли в больницу – позже врачи сообщили, что он не получил никаких опасных повреждений. Его автомобиль теперь восстановлению не подлежит.

Гонку после этого происшествия остановили и уже не возобновляли, участники лишь проехали несколько кругов за машиной безопасности.

Еще до этого разбил машину 59-летний Хисаши Вада: он потерял управление Mercedes в довольно безобидной ситуации и также врезался в барьер. Здоровье пилота-ветерана также вне опасности.

Гонки Super GT показывают телеканал и видеоплатформа «Моторспорт ТВ». Следующий этап пройдет 29 мая.

Заглавное фото не относится ни к одной из аварий в гонке «450 км Фудзи»