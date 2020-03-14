В Японии показали «белый Red Bull». Это новая Honda для чемпионата Super GT

В 2020 году в самой популярной японской гоночной серии Super GT поедет «белый Red Bull». В таком цветовом исполнении выступит команда Mugen, которая выставляет на старт автомобили Honda NSX-GT. Пилотами этого коллектива станут Хидеки Муто и новичок Super GT Юкио Сасахара.

Белая ливрея станет временной: Mugen намерена использовать ее на предсезонных тестах. В начале апреля гоночный коллектив намерен представить другую расцветку, которая и станет постоянной в сезоне-2020. Вот как будет выглядеть Honda NSX-GT на испытательных заездах:

Слайдер Список Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 1 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 2 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 3 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 4 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 5 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 6 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 7 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull» 8 / 8 Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Обычно команды, которые финансирует Red Bull, не используют белый цвет. Они выступают в традиционной синей окраске с красным быком. В такую ливрею окрашены болиды Red Bull Racing в Формуле 1.

Если говорить о японских командах, то в аналогичном оформлении сезон-2020 в японской Суперформуле проведет протеже Red Bull эстонский гонщик Юри Випс. Примечательно, что Випс также поедет за Team Mugen.

Юри Випс, Team Mugen Фото: Масахиде Камио

Red Bull переключился на спонсирование команды Mugen, связанной с Honda, только в этом сезоне. С 2017 по 2019 год производитель энергетических напитков брендировал Toyota команды TOM'S номер 37. За рулем этой машины выступали Ник Кэссиди и Рио Хиракава. В 2020 году TOM'S сменит раскраску. Вот как будут выглядеть автомобили этой команды в наступающем чемпионате: