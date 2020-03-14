В Японии показали «белый Red Bull». Это новая Honda для чемпионата Super GT
Команда Team Mugen представила раскраску на сезон-2020. Это нетрадиционная ливрея в белом исполнении с логотипами Red Bull
В 2020 году в самой популярной японской гоночной серии Super GT поедет «белый Red Bull». В таком цветовом исполнении выступит команда Mugen, которая выставляет на старт автомобили Honda NSX-GT. Пилотами этого коллектива станут Хидеки Муто и новичок Super GT Юкио Сасахара.
Белая ливрея станет временной: Mugen намерена использовать ее на предсезонных тестах. В начале апреля гоночный коллектив намерен представить другую расцветку, которая и станет постоянной в сезоне-2020. Вот как будет выглядеть Honda NSX-GT на испытательных заездах:
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan
Обычно команды, которые финансирует Red Bull, не используют белый цвет. Они выступают в традиционной синей окраске с красным быком. В такую ливрею окрашены болиды Red Bull Racing в Формуле 1.
Если говорить о японских командах, то в аналогичном оформлении сезон-2020 в японской Суперформуле проведет протеже Red Bull эстонский гонщик Юри Випс. Примечательно, что Випс также поедет за Team Mugen.
Юри Випс, Team Mugen
Фото: Масахиде Камио
Red Bull переключился на спонсирование команды Mugen, связанной с Honda, только в этом сезоне. С 2017 по 2019 год производитель энергетических напитков брендировал Toyota команды TOM'S номер 37. За рулем этой машины выступали Ник Кэссиди и Рио Хиракава. В 2020 году TOM'S сменит раскраску. Вот как будут выглядеть автомобили этой команды в наступающем чемпионате:
Раскраска команды TOM'S в сезоне-2020 чемпионата Super GT
Фото: TOM'S
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Об этой статье
|Серия
|Super GT
|Пилоты
|Хидеки Муто , Юкио Сасахара
|Команды
|Mugen
|Автор
|Джейми Кляйн
В Японии показали «белый Red Bull». Это новая Honda для чемпионата Super GT
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