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Super GT / Новость

В Японии показали «белый Red Bull». Это новая Honda для чемпионата Super GT

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В Японии показали «белый Red Bull». Это новая Honda для чемпионата Super GT
Автор:
14 мар. 2020 г., 04:20

Команда Team Mugen представила раскраску на сезон-2020. Это нетрадиционная ливрея в белом исполнении с логотипами Red Bull

В 2020 году в самой популярной японской гоночной серии Super GT поедет «белый Red Bull». В таком цветовом исполнении выступит команда Mugen, которая выставляет на старт автомобили Honda NSX-GT. Пилотами этого коллектива станут Хидеки Муто и новичок Super GT Юкио Сасахара.

Белая ливрея станет временной: Mugen намерена использовать ее на предсезонных тестах. В начале апреля гоночный коллектив намерен представить другую расцветку, которая и станет постоянной в сезоне-2020. Вот как будет выглядеть Honda NSX-GT на испытательных заездах:

Слайдер
Список

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
1/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
2/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
3/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
4/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
5/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
6/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
7/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»

Тестовая модификация автомобиля #16 MUGEN NSX-GT в расцветке «Белый Red Bull»
8/8

Фотограф: Маруо Коно Red Bull Japan

Обычно команды, которые финансирует Red Bull, не используют белый цвет. Они выступают в традиционной синей окраске с красным быком. В такую ливрею окрашены болиды Red Bull Racing в Формуле 1.

Если говорить о японских командах, то в аналогичном оформлении сезон-2020 в японской Суперформуле проведет протеже Red Bull эстонский гонщик Юри Випс. Примечательно, что Випс также поедет за Team Mugen.

Юри Випс, Team Mugen

Юри Випс, Team Mugen

Фото: Масахиде Камио

Red Bull переключился на спонсирование команды Mugen, связанной с Honda, только в этом сезоне. С 2017 по 2019 год производитель энергетических напитков брендировал Toyota команды TOM'S номер 37. За рулем этой машины выступали Ник Кэссиди и Рио Хиракава. В 2020 году TOM'S сменит раскраску. Вот как будут выглядеть автомобили этой команды в наступающем чемпионате:

Раскраска команды TOM'S в сезоне-2020 чемпионата Super GT

Раскраска команды TOM'S в сезоне-2020 чемпионата Super GT

Фото: TOM'S

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Об этой статье

Серия Super GT
Пилоты Хидеки Муто , Юкио Сасахара
Команды Mugen
Автор Джейми Кляйн

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Окаяма

Окаяма

10 апр. - 12 апр.

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