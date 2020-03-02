Похоже, в Японии появился по-настоящему быстрый гонщик, который сможет добраться до Формулы 1. По крайней мере, в этом уверен Синдзи Накано — участник 33 Гран При Ф1 в 1996-97 году. Накано выступал в Формуле 1 за Prost и Minardi, а теперь возглавляет команду Mugen в японской кузовной серии Super GT. И Синдзи нашел следующее значимое имя в японском автоспорте. Юкио Сасахара.

Кто это парень?

Юкио Сасахаре 23 года, он родился в небольшом городе Нумата в самом центре острова Хонсю. С самого начала гоночной карьеры Юкио сделал ставку на европейские серии. Сасахара переехал в Европу еще когда занимался картингом; первым «формульным» чемпионатом для пилота стала Альпийская Формула-Renault 2.0 в 2013 году.

Несколько лет Сасахара уверенно двигался по карьерной лестнице. В 2015 Юкио стал вторым японцем в истории, которому удалось выиграть на «Спа-Франкоршаме»: первым был Камуи Кобаяси. Но в 2016-м году у Сасахары закончились деньги — и пилот вернулся в Японию.

Полноценно реанимировать гоночную карьеру получилось в прошлом сезоне. В составе Hitech Grand Prix (то самой, что принадлежит боссу «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрию Мазепину) Сасахара выиграл Азиатскую Формулу 3, а затем взял золотую медаль на Всемирных играх FIA по автоспорту в категории GT.

Lamborghini Huracan GT3 Хироси Хамагучи и Юкио Сасахары на Всемирных играх FIA по автоспорту в 2019 году Фото: SRO

Юкио оказался настолько хорош, что Мазепин-старший пригласил его провести второй сезон в Азиатской Ф3 подряд — пусть даже правила чемпионата запрещали Юкио набирать очки и претендовать на призовые кубки в качестве действующего обладателя титула. Разгадка проста: Hitech нужен был сильный гонщик в качестве ориентира для Никиты Мазепина.

Пожалуй, лучше всего оценить форму японского пилота можно было на последнем этапе Ф3-2020 в тайском Бурираме: пока Мазепин-младший боролся за восьмые места, Сасахара выиграл две гонки из трех. И теперь Юкио получил приглашение от команды Team Mugen в японской кузовной серии Super GT — самом престижном чемпионате Японии, где не гнушались выступать Дженсон Баттон и Хейкки Ковалайнен.

Место, которое в итоге достанется Сасахаре, изначально предназначалось Нобухару Мацусите — протеже Honda и участнику Формулы 2. Ради Юкио глава Team Mugen Синдзи Накано отказался от договоренностей с Мацуситой несмотря ни на какие связи и поддержку «Хонды».

Что важно знать о японских гонщиках

Существует стереотип, что все выступающие на мировом уровне гонщики хорошо говорят по-английски. В большинстве случаев это действительно так — но только если речь идет не о японцах. В Японии настолько здорово развит автоспорт, что местные пилоты способны сделать карьеру в гонках, не разучивая английский. Все инженеры и механики в том же Super GT или японской Формуле 3 — японцы, поэтому необходимости в иностранном языке просто нет.

В таких условиях не кажется странным, что в первую очередь Синдзи Накано отметил в молодом пилоте. «Он один из немногих японских гонщиков, кто сильно выступает на международной арене, — признал экс-участник Формулы 1 и руководитель Team Mugen. – И я говорю не только о пилотаже: Юкио отлично говорит по-английски, что выделяет его на фоне других молодых гонщиков из Японии».

Руководитель Team Mugen и бывший гонщик Формулы 1 Синдзи Накано

«Мы надеялись найти молодого гонщика, который развивается с каждым годом и по-настоящему стремится к вершине, — продолжил Накано. — Так и возникла кандидатура Сасахары. Я знаю его довольно долгое время и отлично представляю его отношение к работе и гоночные навыки. Он силен духом и очень агрессивен на трассе. Юкио — тот, кто поможет нам заполнить недостающие звенья в команде».

Почему Super GT — это шанс, а не шаг в сторону

На пути к титулу в Формуле 3 Сасахара превзошел протеже Red Bull Джека Дуэна — а в прошлом году Юкио попробовал себя в кузовных гонках и с первой же попытки выиграл японский Кубок Porsche Carrera. Теперь Сасахаре предстоит полный сезон в SuperGT в одном экипаже с опытнейшим Хидеки Муто (вице-чемпион Indy Pro-2007) — но Накано не считает, что участие в кузовных гонках ставит крест на шансах Юкио пробиться в Формулу 1. Как минимум потому, что сейчас это самый многообещающий пилот из Японии во всех гоночных первенствах на планете.

«Само появление в Японии гонщика такого уровня — это уже стимул для остальных пилотов, — уверен Накано. — Да и дверь в Формулу 1 не закрыта. Юкио уже уезжал за море ради выступлений — думаю, он сможет еще раз покинуть родное гнездо. Если будет хоть малейшая возможность, я буду рад поддержать его».

Юкио Сасахара Фото: Томохиро Йосита

Сам Сасахара признал, что приглашение в команду Mugen стало для него сюрпризом. Юкио предстоит выступать на Honda NSX-GT — он уже опробовал этот автомобиль на закрытых тестах на «Сепанге» в январе. Но даже подписав контракт на полный сезон в Super GT, гонщик не перестал говорить о Формуле 1.

«Формула 1 была моей целью с самого детства, — говорит Сасахара. — Не думаю, что эта цель когда-либо изменится. И уж точно мне не пора от нее отказаться. Выступление в Super GT — отличная возможность. Этот чемпионат во многом похож на Формулу 1, так что я смогу отлично подготовиться и продемонстрировать всем свой потенциал. Я всегда буду выкладываться по полной — и если мои результаты будут достаточно хороши, у меня будет шанс добиться своей главной цели».

Чемпионат Super GT 2020 года начнется 11 апреля в Окаяме. Календарь состоит из восьми этапов, шесть из которых пройдут в Японии. По одной гонке примут Таиланд и Малайзия.