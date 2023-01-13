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Такую Honda Civiс вы еще не видели – в Японии показали гоночную версию

На токийском автосалоне компания представила новую модель для местных гонок SuperGT

Такую Honda Civiс вы еще не видели – в Японии показали гоночную версию
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На старт гонок Super GT выходят «силуэты» – специально построенные прототипы, которые по скорости превосходят даже гиперкары WEC, но имеющие определенное внешнее сходство с серийным прообразом.

До недавнего времени у Honda это была модель NSX GT (на такой в конце 2022 года даже успел поездить Макс Ферстаппен), но ее сняли с конвейера, что сделало невозможным дальнейшее использование в гонках.

В качестве замены японцы выбрали компактный хэтчбек Civic Type R-GT. Так как машины SuperGT имеют солидные габариты, получилось у них вот что:

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
1/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
2/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
3/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
4/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
5/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
6/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
7/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT
8/8

Фотограф: Motorsport.com / Japan

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Фото дня: Ферстаппен опробовал Honda из серии Super GT

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