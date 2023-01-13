Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На старт гонок Super GT выходят «силуэты» – специально построенные прототипы, которые по скорости превосходят даже гиперкары WEC, но имеющие определенное внешнее сходство с серийным прообразом.

До недавнего времени у Honda это была модель NSX GT (на такой в конце 2022 года даже успел поездить Макс Ферстаппен), но ее сняли с конвейера, что сделало невозможным дальнейшее использование в гонках.

В качестве замены японцы выбрали компактный хэтчбек Civic Type R-GT. Так как машины SuperGT имеют солидные габариты, получилось у них вот что:

Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 1 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 2 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 3 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 4 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 5 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 6 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 7 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan Макет Honga Civic Type R-GT для Super GT 8 / 8 Фотограф: Motorsport.com / Japan