Такую Honda Civiс вы еще не видели – в Японии показали гоночную версию
На токийском автосалоне компания представила новую модель для местных гонок SuperGT
На старт гонок Super GT выходят «силуэты» – специально построенные прототипы, которые по скорости превосходят даже гиперкары WEC, но имеющие определенное внешнее сходство с серийным прообразом.
До недавнего времени у Honda это была модель NSX GT (на такой в конце 2022 года даже успел поездить Макс Ферстаппен), но ее сняли с конвейера, что сделало невозможным дальнейшее использование в гонках.
В качестве замены японцы выбрали компактный хэтчбек Civic Type R-GT. Так как машины SuperGT имеют солидные габариты, получилось у них вот что:
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фотограф: Motorsport.com / Japan
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