Победитель гонки DTM и Super GT почувствовал себя Боттасом

Гонщики японской серии Super GT доминировали в первой гонке на трассе «Фудзи» в рамках совместного уик-энда с командами DTM. Победителем стал Ник Кэссиди на Lexus LC500, в то время как лучший гонщик на немецкой технике – Бенуа Трелуйе на Audi RS5 – занял только 6-е место.

В начале октября в финальном этапе DTM в Хоккенхайме уже участвовали три японские машины, причем именно Кэссиди управлял автомобилем Lexus в воскресной гонке. Тогда, напротив, пилоты Super GT уступили коллегам из DTM, а сам Кэссиди и вовсе сошел в начале заезда.

«Я помню, как Валттери Боттас грубо послал по радио всех недоброжелателей, – сказал Кэссиди после сегодняшней победы на «Фудзи». – И я сейчас его очень понимаю.

В Хоккенхайме я, к сожалению, выбыл уже на втором круге – так что мог показать свою скорость разве что в квалификации. Да и вообще все три машины из Super GT там смотрелись не очень. Но обидно, что многие после Хоккенхайма сомневались в наших возможностях.

В этот раз на этапе у нас были самые разные условия – от проливного дождя до сухого асфальта. И я горжусь результатом, нам было важно показать наш потенциал. Считайте, что сегодня мы отомстили за предыдущие разочарования.

Я рад, что Lexus ничего не скрывает. Все могут видеть, что у меня была такая же машина, как и у остальных пилотов [выступающих за эту марку]. У нас были равные условия, и это справедливая гонка».

Вторая совместная гонка DTM и Super GT пройдет в Японии уже завтра. Вы сможете совершенно бесплатно посмотреть ее на платформе «Моторспорт ТВ». Трансляция начнется в 8.15 по московскому времени.

Дополнительная информация: Джейми Кляйн