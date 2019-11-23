Пилот Audi попросил добавить машинам Super GT балласта. Бергер обещал подумать

Первая совместная «Гонка мечты» с участием техники DTM и японского чемпионата Super GT закончилась разгромом пилотов европейского чемпионата. Так, действующий чемпион DTM Рене Раст финишировал только на 8-й позиции, а лучшим из гонщиков на машинах немецкой серии стал Бенуа Трелуйе, финишировавший 6-м.

В воскресенье в Японии пройдет еще одна гонка, накануне которой пилот Audi Майк Рокенфеллер призвал замедлить японские машины.

«Вы и сами видите, что мы тут слишком медленные, в гонке проигрываем по секунде с круга, – сказал Рокенфеллер. – Это хуже ожидаемого, это вообще очень плохо. Надо компенсировать эту разницу с помощью дополнительного балласта. Только тогда у нас появится шанс».

Глава DTM Герхард Бергер не исключил такой возможности, но предостерег от слишком поспешных решений.

«Если слушать автопроизводителей, машины уже весили бы больше двух тонн, – пошутил Бергер. – Сегодня мы видели, что наши машины действительно отстают. И мы поговорим с нашими японскими партнерами. Мы всегда говорили, что готовы что-то подкорректировать, так как единый технический регламент не появится до следующего года. Но мы проявим осторожность и не станем принимать поспешных решений».

Воскресную гонку жители России смогут увидеть в свободном доступе на платформе «Моторспорт ТВ». Трансляция начнется в 8.15 по московскому времени.

Дополнительная информация: Свен Хайдингер