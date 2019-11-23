Кэссиди на Lexus выиграл первую гонку DTM и Super GT
В субботней гонке доминировали пилоты японского чемпионата. Рене Раст стремительно прорывался вверх из второй десятки, но в итоге на последних минутах потерял несколько позиций в борьбе с соперниками.
Ник Кэссиди стал победителем субботней гонки в рамках совместного гоночного уик-энда, который проводят на японской трассе «Фудзи» участники японского чемпионата Super GT и немецкого турнира DTM. Пилот, выступающий на автомобиле Lexus, стартовал с поула и сохранял лидерство в заезде на протяжении всей его дистанции.
На первом ряду стартовой решетки рядом с новозеландским пилотом должен был стоять Лоик Дюваль, выступающий на болиде Audi и ставший в квалификации лучшим среди гонщиков на технике DTM. Однако по пути на стартовую решетку француз потерял контроль над своим автомобилем на подсыхающей после дождя трассе – и настолько сильно повредил машину, что не смог принять участие в гонке.
В результате борьбу за места в первой тройке повели исключительно представители турнира Super GT. Еще один представитель DTM и Audi – Майк Рокенфеллер, начавший гонку с 5-й позиции – на первых кругах терял одно место за другим и откатился за пределы первой десятки.
В противоположном направлении двигался двукратный чемпион немецкой серии Рене Раст, также пилотирующий Audi RS 5: после неудачной квалификации оказавшись только 14-м на стартовой решетке, по ходу гонки немец активно отыгрывал позиции. После того как участники заезда побывали на обязательных пит-стопах, пилот команды Rosberg подобрался к первой пятерке.
Примерно за 10 минут до финиша Раст был лучшим из представителей немецкого чемпионата – однако в этот момент на трассу выехал автомобиль безопасности, а на первом круге после рестарта соперники развернули автомобиль немца в плотной борьбе. В итоге лучшим из гонщиков на технике DTM стал Бенуа Трелуйе: пилот, которого Audi специально для выступления в заездах на японской трассе, пересек линию финиша 6-м.
Пилоты BMW не смогли блеснуть ни в квалификации, ни в гонке. Выше всех из представителей баварской марки в финишном протоколе оказался Камуи Кобаяши, закончивший гонку на 14-й позиции. Алекс Занарди, также выступающий на BMW, сошел с трассы из-за поломки – впрочем, и до этого итальянец находился далековато от первой десятки.
Вторая гонка уик-энда пройдет на трассе «Фудзи» в воскресенье. Увидеть ее в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 8:15 по московскому времени.
Результаты гонки
|Место
|Пилот
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|Ник Кэссиди
|TOM's Lexus LC 500
|2.
|Кудаи Цукакоши
|Real Honda NSX
|+0.433
|3.
|Наоки Ямамото
|Kunimitsu Honda NSX
|+5.862
|4.
|Кента Ямашита
|LeMans Lexus LC
|+6.974
|5.
|Шуо Цубои
|Bandoh Lexus LC 500
|+9.966
|6.
|Бенуа Трелуйе
|WRT-Audi RS 5
|+11.242
|7.
|Юи Секигучи
|SARD Lexus LC 500
|+11.369
|8.
|Рене Раст
|Rosberg-Audi RS 5
|+11.540
|9.
|Юдзи Тачикава
|Cerumo Lexus LC 500
|+13.421
|10.
|Хидеки Муо
|Mugen Honda NSX
|+13.426
|11.
|Фредерик Маковецки
|NDDP Nissan
|+15.648
|12.
|Ронни Квинтарелли
|NISMO Nissan GT-R
|+15.764
|13.
|Майк Рокенфеллер
|Abt-Audi RS 5
|+18.790
|14.
|Камуи Кобаяши
|RBM BMW M4
|+ 18.929
|15.
|Такуя Изава
|ARTA Honda NSX
|+19.832
|16.
|Казуки Накаджима
|SARD Lexus LC 500
|+20.524
|17.
|Ян Марденборо
|Kondo Nissan GT-R
|+22.480
|18.
|Марко Виттманн
|RBM BMW M4
|+1 круг
|19.
|Даики Сасаки
|Impul Nissan GT-R
|сход
|20.
|Тадасуке Макино
|Nakajima Honda NSX
|сход
|21.
|Алекс Занарди
|RBM BMW M4
|сход
|22.
|Лоик Дюваль
|Phoenix-Audi RS 5
|не стартовал
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Об этой статье
|Серия
|Super GT
|Этап
|Dream Race
|Сессия
|Первая гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Кэссиди на Lexus выиграл первую гонку DTM и Super GT
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