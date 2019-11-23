Кэссиди на Lexus выиграл первую гонку DTM и Super GT

Ник Кэссиди стал победителем субботней гонки в рамках совместного гоночного уик-энда, который проводят на японской трассе «Фудзи» участники японского чемпионата Super GT и немецкого турнира DTM. Пилот, выступающий на автомобиле Lexus, стартовал с поула и сохранял лидерство в заезде на протяжении всей его дистанции.

На первом ряду стартовой решетки рядом с новозеландским пилотом должен был стоять Лоик Дюваль, выступающий на болиде Audi и ставший в квалификации лучшим среди гонщиков на технике DTM. Однако по пути на стартовую решетку француз потерял контроль над своим автомобилем на подсыхающей после дождя трассе – и настолько сильно повредил машину, что не смог принять участие в гонке.

В результате борьбу за места в первой тройке повели исключительно представители турнира Super GT. Еще один представитель DTM и Audi – Майк Рокенфеллер, начавший гонку с 5-й позиции – на первых кругах терял одно место за другим и откатился за пределы первой десятки.

В противоположном направлении двигался двукратный чемпион немецкой серии Рене Раст, также пилотирующий Audi RS 5: после неудачной квалификации оказавшись только 14-м на стартовой решетке, по ходу гонки немец активно отыгрывал позиции. После того как участники заезда побывали на обязательных пит-стопах, пилот команды Rosberg подобрался к первой пятерке.

Примерно за 10 минут до финиша Раст был лучшим из представителей немецкого чемпионата – однако в этот момент на трассу выехал автомобиль безопасности, а на первом круге после рестарта соперники развернули автомобиль немца в плотной борьбе. В итоге лучшим из гонщиков на технике DTM стал Бенуа Трелуйе: пилот, которого Audi специально для выступления в заездах на японской трассе, пересек линию финиша 6-м.

Пилоты BMW не смогли блеснуть ни в квалификации, ни в гонке. Выше всех из представителей баварской марки в финишном протоколе оказался Камуи Кобаяши, закончивший гонку на 14-й позиции. Алекс Занарди, также выступающий на BMW, сошел с трассы из-за поломки – впрочем, и до этого итальянец находился далековато от первой десятки.

Вторая гонка уик-энда пройдет на трассе «Фудзи» в воскресенье. Увидеть ее в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 8:15 по московскому времени.

Результаты гонки