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Super GT / Dream Race / Отчет о гонке

Кэссиди на Lexus выиграл первую гонку DTM и Super GT

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Кэссиди на Lexus выиграл первую гонку DTM и Super GT
Автор:
, Главный редактор
23 нояб. 2019 г., 06:36

В субботней гонке доминировали пилоты японского чемпионата. Рене Раст стремительно прорывался вверх из второй десятки, но в итоге на последних минутах потерял несколько позиций в борьбе с соперниками.

Ник Кэссиди стал победителем субботней гонки в рамках совместного гоночного уик-энда, который проводят на японской трассе «Фудзи» участники японского чемпионата Super GT и немецкого турнира DTM. Пилот, выступающий на автомобиле Lexus, стартовал с поула и сохранял лидерство в заезде на протяжении всей его дистанции.

На первом ряду стартовой решетки рядом с новозеландским пилотом должен был стоять Лоик Дюваль, выступающий на болиде Audi и ставший в квалификации лучшим среди гонщиков на технике DTM. Однако по пути на стартовую решетку француз потерял контроль над своим автомобилем на подсыхающей после дождя трассе – и настолько сильно повредил машину, что не смог принять участие в гонке.

 

В результате борьбу за места в первой тройке повели исключительно представители турнира Super GT. Еще один представитель DTM и Audi – Майк Рокенфеллер, начавший гонку с 5-й позиции – на первых кругах терял одно место за другим и откатился за пределы первой десятки.

В противоположном направлении двигался двукратный чемпион немецкой серии Рене Раст, также пилотирующий Audi RS 5: после неудачной квалификации оказавшись только 14-м на стартовой решетке, по ходу гонки немец активно отыгрывал позиции. После того как участники заезда побывали на обязательных пит-стопах, пилот команды Rosberg подобрался к первой пятерке.

Примерно за 10 минут до финиша Раст был лучшим из представителей немецкого чемпионата – однако в этот момент на трассу выехал автомобиль безопасности, а на первом круге после рестарта соперники развернули автомобиль немца в плотной борьбе. В итоге лучшим из гонщиков на технике DTM стал Бенуа Трелуйе: пилот, которого Audi специально для выступления в заездах на японской трассе, пересек линию финиша 6-м.

Пилоты BMW не смогли блеснуть ни в квалификации, ни в гонке. Выше всех из представителей баварской марки в финишном протоколе оказался Камуи Кобаяши, закончивший гонку на 14-й позиции. Алекс Занарди, также выступающий на BMW, сошел с трассы из-за поломки – впрочем, и до этого итальянец находился далековато от первой десятки.

Вторая гонка уик-энда пройдет на трассе «Фудзи» в воскресенье. Увидеть ее в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 8:15 по московскому времени.

Результаты гонки

Место Пилот Автомобиль Отставание
1. New Zealand Ник Кэссиди TOM's Lexus LC 500  
2. Japan Кудаи Цукакоши Real Honda NSX +0.433
3. Japan Наоки Ямамото Kunimitsu Honda NSX +5.862
4. Japan Кента Ямашита LeMans Lexus LC +6.974
5. Japan Шуо Цубои Bandoh Lexus LC 500 +9.966
6. France Бенуа Трелуйе WRT-Audi RS 5 +11.242
7. Japan Юи Секигучи SARD Lexus LC 500 +11.369
8. Germany Рене Раст Rosberg-Audi RS 5 +11.540
9. Japan Юдзи Тачикава Cerumo Lexus LC 500 +13.421
10. Japan Хидеки Муо Mugen Honda NSX +13.426
11. France Фредерик Маковецки NDDP Nissan +15.648
12. Italy  Ронни Квинтарелли NISMO Nissan GT-R +15.764
13. Germany Майк Рокенфеллер Abt-Audi RS 5 +18.790
14. Japan Камуи Кобаяши RBM BMW M4 + 18.929
15. Japan Такуя Изава ARTA Honda NSX +19.832
16. Japan Казуки Накаджима SARD Lexus LC 500 +20.524
17. United Kingdom Ян Марденборо Kondo Nissan GT-R +22.480
18. Germany Марко Виттманн RBM BMW M4 +1 круг
19. Japan Даики Сасаки Impul Nissan GT-R сход
20. Japan Тадасуке Макино Nakajima Honda NSX сход
21. Italy  Алекс Занарди RBM BMW M4 сход
22. France Лоик Дюваль Phoenix-Audi RS 5 не стартовал

 

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Об этой статье

Серия Super GT
Этап Dream Race
Сессия Первая гонка
Автор Кирилл Качнов

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