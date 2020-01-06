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Super GT / Новость

Картикеян покинул Super GT после одного сезона

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Картикеян покинул Super GT после одного сезона
Автор:
, Репортер, Индия
6 янв. 2020 г., 14:55

Бывший гонщик Формулы 1 из Индии решил уйти из японского первенства ради выступлений в других сериях.

Нараин Картикеян, который прежде в основном выступал в «формулах» и провел три года в Ф1, пришел в Super GT в 2019 году. Вместе с напарником по Nakajima Racing Тадасуке Макино Картикеян боролся в конце первой десятки, однако на одной из гонок под конец сезона сумел финишировать вторым. Затем он в одиночку выиграл второй этап «Гонки мечты» Super GT и DTM.

В преддверии анонса автоспортивной программы Honda Картикеян подтвердил, что на следующий сезон в Super GT не останется.

42-летний гонщик не стал объявлять о планах на 2020-й, но заявил, что «сосредоточит внимание на развитии других автомобильных бизнес-проектов» и будет участвовать в гонках в другой серии – но не сказал, в какой именно.

В Ф1 Картикеян дебютировал в 2005-м в составе Jordan и единственный раз смог финишировать в топ-10 в том году – став четвертым на скандальном Гран При США. В 2011-м он получил место в HRT и боролся в числе последних до конца 2012-го, после чего команда прекратила существование.

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Об этой статье

Серия Super GT
Пилоты Нараин Картикеян
Команды Nakajima Racing
Автор Рахит Тукрал

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