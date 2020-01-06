Картикеян покинул Super GT после одного сезона

Нараин Картикеян, который прежде в основном выступал в «формулах» и провел три года в Ф1, пришел в Super GT в 2019 году. Вместе с напарником по Nakajima Racing Тадасуке Макино Картикеян боролся в конце первой десятки, однако на одной из гонок под конец сезона сумел финишировать вторым. Затем он в одиночку выиграл второй этап «Гонки мечты» Super GT и DTM.

В преддверии анонса автоспортивной программы Honda Картикеян подтвердил, что на следующий сезон в Super GT не останется.

42-летний гонщик не стал объявлять о планах на 2020-й, но заявил, что «сосредоточит внимание на развитии других автомобильных бизнес-проектов» и будет участвовать в гонках в другой серии – но не сказал, в какой именно.

В Ф1 Картикеян дебютировал в 2005-м в составе Jordan и единственный раз смог финишировать в топ-10 в том году – став четвертым на скандальном Гран При США. В 2011-м он получил место в HRT и боролся в числе последних до конца 2012-го, после чего команда прекратила существование.