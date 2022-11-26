Фото дня: Ферстаппен опробовал Honda из серии Super GT

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В нынешнем году фестиваль Honda прошел впервые после начала коронавирусной пандемии. Макс Ферстаппен стал его гостем вместе со своим напарником Серхио Пересом, а также Пьером Гасли (для француза это прощальное мероприятие с Red Bull) и Юки Цунодой из AlphaTauri.

Зрители увидели демонстрационные заезды на Red Bull RB16B 2021 года и AlphaTauri AT01 из сезона-2020.

Кроме того, Макс проехал на Honda NSX-GT из местного чемпионата SuperGT – причем изначально это не было запланировано в программе дня, но голландцу захотелось опробовать машину, которая по скорости оставляет позади даже гиперкары WEC.

Также участниками фестиваля стали Марк Маркес и Такааки Накагами, которые выступают за Honda в MotoGP, и победитель «Инди-500» Такума Сато.

Макс Ферстаппен, Honda NSX-GT Фото: Honda

Макс Ферстаппен, Honda NSX-GT Фото: Honda

Макс Ферстаппен, Honda NSX-GT Фото: Honda