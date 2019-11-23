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Super GT / Dream Race / Новость

Видео: пилот Audi попал в аварию перед стартом гонки

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Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Том Эррингтон
23 нояб. 2019 г., 11:56

Лоик Дюваль должен был начать исторический заезд с участием автомобилей Super GT и DTM со второй позиции – но не смог до нее добраться.

Авария Лоика Дюваля стала одним из наиболее ярких событий первого дня так называемой «Гонки мечты» – проходящего на трассе «Фудзи» уик-энда, в двух гонках которого принимают участие пилоты японского чемпионата Super GT и спортсмены на автомобилях европейского турнира DTM.

Лоик Дюваль, управляющий болидом Audi RS 5, по ходу состоявшейся утром в субботу квалификации стал лучшим из гонщиков, выступающих на технике DTM – француз показал второе время. Однако на одном из установочных кругов, которые гонщики совершали перед началом предстартовой церемонии под моросящим дождем, Дюваль потерял контроль над своим автомобилем и врезался в отбойник. Авария не выглядела тяжелой, но полученные повреждения не дали гонщику принять участие в заезде. 

«До этого я выехал на первом комплекте шин, прикатал его, все было в порядке, – прокомментировал пилот этот эпизод для Motorsport.com. – Видимо, когда я выехал во второй раз, дождь заморосил сильнее. При этом первый участок трассы до поворота Данлоп был в целом сухим. И я понимал, что сейчас надо как раз нагрузить шины как следует, подготовить их как можно лучше. Но в какой-то момент задние колеса просто выскользнули из-под меня. 

Я делал привычные движения для прогрева шин, не пытался ехать очень быстро. Двигался в целом по прямой линии, просто покачивал рулем вправо-влево. Когда машину понесло, мне казалось, что все еще можно исправить. Машину снесло на внешнюю часть трассы – и казалось, там можно зацепиться, чтобы поехать дальше. Но там поверхность была еще более скользкой...» 

При этом Дюваль отметил, что не рассчитывал по ходу гонки сражаться за победу и считал реальным финиш в первой пятерке. По словам француза, автомобили DTM сравнительно неплохо смотрятся по сравнению с автомобилями Super GT на одном быстром круге, но не могут на равных бороться с японской техникой в гонке.

Вторая гонка в рамках совместного уик-энда Super GT и DTM пройдет утром в воскресенье. Следить за ней в прямом эфире можно на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Трансляция с комментариями Сергея Беднарука начнется в 8:15 по московскому времени. 

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Об этой статье

Серия DTM , Super GT
Этап Dream Race
Сессия Первая гонка
Пилоты Лоик Дюваль
Команды Phoenix Racing
Автор Рахит Тукрал

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