BMW нашла, куда пристроить свои машины для DTM. В Японию
BMW попробует приспособить свои М4 для чемпионата Super GT. Если DTM исчезнет, это будет единственным способом хоть как-то использовать оставшиеся машины
BMW проявила интерес к выступлениям в самом престижном и популярном кузовном чемпионате Японии Super GT. В высший дивизион этого первенства, класс GT500, могут отправить модели M4 из DTM. В этом году баварская марка выставит на старт 7 таких машин.
В сезоне-2021 эти автомобили могут оказаться бесполезными, так как немецкий чемпионат оказался на грани исчезновения. После ухода Aston Martin и Audi в списке участников DTM останется только BMW. Что станет с гоночной серий в такой ситуации, пока неясно – но вовлеченные лица все чаще говорят об упразднении чемпионата.
В таком случае семь готовых M4 останутся бесполезными. Чтобы этого не допустить, в BMW придумали план по переводу автомобилей в Японию.
«Мы обсуждали возможность выставить машины BMW из DTM в классе GT500, – рассказал Motorsport.com владелец японской команды Team Studie Ясуаки Сузуки. – Но летом прошлого года в BMW уведомили нас, что все-таки не будут выступать в GT500 в 2020 году. Так что мы решили сконцентрироваться на зачете GT300 с автомобилями M6 GT3 и чемпионате Super Taikyu с BMW M4 GT4».
BMW M6 GT3 команды Studie в японском чемпионате Super GT
Фото: Масахиде Камио
«По какой-то причине BMW хотела выступать в Японии именно в классе GT500, – добавил Сузуки. – Несмотря на то, что регламенты DTM и Super GT вроде бы унифицировали, в Германии и в Японии остался разный подход к трактовке правил.
Я думаю, будет сложно выставить готовую машину BMW из DTM в категории GT500, если не адаптировать регламенты целиком. На данный момент возможность выступлений в GT500 не равна нулю – мы просто не знаем, будет ли это в 2021 или 2022 году».
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DTM и Super GT вели переговоры о переходе на единый регламент много лет. В конце ноября прошлого года два чемпионата устроили первый совместный этап. Он состоял из двух гонок, каждую из которых выиграли представители Super GT. Ниже можно посмотреть запись второй гонки:
Об этой статье
|Серия
|DTM , Super GT , SUPER TAIKYU
|Команды
|BMW Team Studie В Магазин
|Автор
|Рахит Тукрал
BMW нашла, куда пристроить свои машины для DTM. В Японию
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