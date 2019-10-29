Баттон уйдет из Super GT в конце сезона

После двух лет выступлений за Honda в экипаже с Наоки Ямамото и чемпионского титула в 2018 году Дженсон Баттон принял решение покинуть Super GT. Оно не стало сюрпризом – ранее британец уже давал понять, что всерьез раздумывает об уходе.

«Накануне финала сезона в Мотеги я хочу воспользоваться возможностью объявить, что эта гонка Super GT станет для меня последней», – написал чемпион Формулы 1 2009 года в инстаграме.

Он добавил: «Когда я решил расстаться с Ф1, то хотел найти для себя вызов, который обеспечил бы высочайший уровень конкуренции. И два года в Suprt GT, без сомнений, выполнили эту задачу.

По ходу всей карьеры Япония оставалась для меня особым местом благодаря невероятным болельщикам и их страсти к спорту. Возможность выступать здесь была честью для меня и оставила ряд незабываемых воспоминаний».

Баттон поблагодарил своего напарника – назвав Ямамото одним из самых сильных пилотов, с кем ему приходилось выступать, – а также команду Kunumitsu, ее руководителя Кунимицу Такахаши и компанию Honda.

Став чемпионами с одной победой в 2018-м, нынешний сезон Баттон и Ямамото проводят не столь здорово. Они дважды поднимались на подиум, но перед финалом занимают лишь девятое место в общем зачете, потеряв шансы отстоять титул.

После уик-энда в Мотеги участников Super GT еще ждет объединенная гонка с командами DTM на «Фудзи», но участия в ней Дженсон не примет.