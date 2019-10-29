Баттон уйдет из Super GT в конце сезона
Дженсон подтвердил, что уик-энд в Мотеги в ближайший уик-энд станет его финальным выступлением в японском первенстве.
После двух лет выступлений за Honda в экипаже с Наоки Ямамото и чемпионского титула в 2018 году Дженсон Баттон принял решение покинуть Super GT. Оно не стало сюрпризом – ранее британец уже давал понять, что всерьез раздумывает об уходе.
«Накануне финала сезона в Мотеги я хочу воспользоваться возможностью объявить, что эта гонка Super GT станет для меня последней», – написал чемпион Формулы 1 2009 года в инстаграме.
Он добавил: «Когда я решил расстаться с Ф1, то хотел найти для себя вызов, который обеспечил бы высочайший уровень конкуренции. И два года в Suprt GT, без сомнений, выполнили эту задачу.
По ходу всей карьеры Япония оставалась для меня особым местом благодаря невероятным болельщикам и их страсти к спорту. Возможность выступать здесь была честью для меня и оставила ряд незабываемых воспоминаний».
Баттон поблагодарил своего напарника – назвав Ямамото одним из самых сильных пилотов, с кем ему приходилось выступать, – а также команду Kunumitsu, ее руководителя Кунимицу Такахаши и компанию Honda.
Став чемпионами с одной победой в 2018-м, нынешний сезон Баттон и Ямамото проводят не столь здорово. Они дважды поднимались на подиум, но перед финалом занимают лишь девятое место в общем зачете, потеряв шансы отстоять титул.
После уик-энда в Мотеги участников Super GT еще ждет объединенная гонка с командами DTM на «Фудзи», но участия в ней Дженсон не примет.
Об этой статье
|Серия
|Super GT
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин
|Команды
|Team Kunimitsu
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Баттон уйдет из Super GT в конце сезона
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