Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
09 Часов
:
08 Минут
:
30 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Super GT / Новость

Баттон уйдет из Super GT в конце сезона

Поделились
Комментарии
Баттон уйдет из Super GT в конце сезона
Автор:
, редактор (Австралия)
29 окт. 2019 г., 08:58

Дженсон подтвердил, что уик-энд в Мотеги в ближайший уик-энд станет его финальным выступлением в японском первенстве.

После двух лет выступлений за Honda в экипаже с Наоки Ямамото и чемпионского титула в 2018 году Дженсон Баттон принял решение покинуть Super GT. Оно не стало сюрпризом – ранее британец уже давал понять, что всерьез раздумывает об уходе.  

«Накануне финала сезона в Мотеги я хочу воспользоваться возможностью объявить, что эта гонка Super GT станет для меня последней», – написал чемпион Формулы 1 2009 года в инстаграме.  

Он добавил: «Когда я решил расстаться с Ф1, то хотел найти для себя вызов, который обеспечил бы высочайший уровень конкуренции. И два года в Suprt GT, без сомнений, выполнили эту задачу.

По ходу всей карьеры Япония оставалась для меня особым местом благодаря невероятным болельщикам и их страсти к спорту. Возможность выступать здесь была честью для меня и оставила ряд незабываемых воспоминаний».

Баттон поблагодарил своего напарника – назвав Ямамото одним из самых сильных пилотов, с кем ему приходилось выступать, – а также команду Kunumitsu, ее руководителя Кунимицу Такахаши и компанию Honda. 

Став чемпионами с одной победой в 2018-м, нынешний сезон Баттон и Ямамото проводят не столь здорово. Они дважды поднимались на подиум, но перед финалом занимают лишь девятое место в общем зачете, потеряв шансы отстоять титул.

После уик-энда в Мотеги участников Super GT еще ждет объединенная гонка с командами DTM на «Фудзи», но участия в ней Дженсон не примет. 

 

Следующая новость
DTM против Super GT в Фудзи: объявлен последний пилот

Предыдущая новость

DTM против Super GT в Фудзи: объявлен последний пилот
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Super GT
Пилоты Дженсон Баттон В Магазин
Команды Team Kunimitsu
Автор Эндрю ван Лёвен

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

5
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Самое важное:

Баттон уйдет из Super GT в конце сезона
SGT

Баттон уйдет из Super GT в конце сезона

DTM против Super GT в Фудзи: объявлен последний пилот
SGT

DTM против Super GT в Фудзи: объявлен последний пилот

Баттон: Super GT лучше DTM – но толка от этого мало
DTM

Баттон: Super GT лучше DTM – но толка от этого мало

Кобаяши выступит в совместной гонке DTM и Super GT
DTM

Кобаяши выступит в совместной гонке DTM и Super GT

Дзанарди выступит в совместной гонке DTM и Super GT на «Фудзи»
DTM

Дзанарди выступит в совместной гонке DTM и Super GT на «Фудзи»

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.