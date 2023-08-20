Видео: Лоусон устроил переворот двух машин в гонке Суперформулы
Протеже Red Bull допустил ошибку на первом круге гонки в Мотеги: он увлекся борьбой со своим напарником Томоки Нодзири, закрутился и оказался поперек трассы. Для двоих его преследователей – Тадасуки Макино и Юхи Секигучи – столкновение закончилось полетом
Никто из пилотов не пострадал в аварии (Макино, который жаловался на боль в груди и спине, оставили на ночь в больнице, но никаких опасных повреждений он не получил), а Лоусон даже смог после нового старта добраться до финиша, но лишь 13-м. За два этапа до конца сезона его отставание от лидирующего в таблице Ритомо Мияты выросло до восьми очков.
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