Джулиано Алези выиграл третий этап чемпионата Суперформулы, который в эти выходные прошел на трассе «Аутополис». Для французского пилота эта гонка была второй в японском чемпионате, причем первую три недели назад Алези закончил лишь на 9-м месте.

Соавтором победы стала дождливая погода – под дождем проходили и квалификация, и гонка. Более того, из-за дождя, тумана и вылетов на трассу дважды выезжал автомобиль безопасности, а после 13-го из запланированных 42-х кругов гонка была остановлена и более не возобновлялась. Таким образом, в боевом режиме участники смогли пройти меньше 10-ти кругов. Неудивительно, что Алези, за день до этого выигравший квалификацию и стартовавший с поула, смог сохранить лидерство.

Напомним, что француз не является постоянным участником японской серии: пилот подменил за рулем автомобиля команды TOM`S Казуки Накаджиму, поездка которого на первый этап чемпионата WEC в Спа вышла длиннее обычного из-за разнообразных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее Алези провел три сезона в серии GP3 (где не поднимался выше 5-го места в общем зачете) и два – в чемпионате Формулы 2 (где не поднимался выше 5-го места даже в гонках). В конце прошлого года пилот был исключен из программы подготовки молодых гонщиков Ferrari, а Алези-старший не раз делился с журналистами раздражением на тему того, насколько сложно находить спонсоров для выступлений сына в младших формулах.