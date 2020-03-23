Red Bull нашла место для своего тест-пилота. Сетте Камару отправят в Японию

Резервный пилот Red Bull в Формуле 1 Сержиу Сетте Камара проведет сезон-2020 в японской Суперформуле. Бразилец заменит своего соотечественника Пьетро Фиттипальди в команде Team B-Max with Motopark. Фиттипальди ранее покинул Motopark из-за конфликта спонсорских интересов.

Если говорить о японском чемпионате, то для Сетте Камара это будет дебют. В то же время Сержиу он уже выступал за Motopark в Формуле 3 в 2015-м и 2016-м годах. Прошлый год бразилец провел в Формуле 2, где выиграл две гонки и занял четвертое место в чемпионате. Он также был пилотом McLaren по развитию.

Зимой спортсмен потерял место и в McLaren, и в Формуле 2. Существовала вероятность, что Сетте Камара проведет весь 2020 год без гонок, но сначала Сержиу смог подписать контракт тест-пилота с Red Bull, а затем компания нашла для него место за рулем.

«Это лучшее направление для моей карьеры, – прокомментировал Сетте Камара переход в Motopark. – В Суперформуле самые быстрые машины после Ф1, а команды работают на высочайшем уровне. Уверен, мы многого достигнем в этой серии вместе с Motopark».